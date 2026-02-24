Imagini fabuloase din vestiar după ce SUA a luat titlul olimpic la hochei pe gheață. Ce a făcut directorul FBI și mesajul telefonic al lui Donald Trump. Video

ADVERTISEMENT

Victoria americanilor în fața rivalei Canada în finala turneului de hochei pe gheață a fost sărbătorită cu mult fast. Imagini senzaționale cu directorul FBI în vestiarul naționalei SUA după cucerirea titlului olimpic au făcut înconjurul lumii.

Directorul FBI a făcut show în vestiarul naționalei de hochei pe gheață a SUA după câștigarea titlului olimpic

Un împătimit al hocheiului pe gheață, Kash Patel, directorul FBI, a profitat de o vizită oficială în Italia pentru a asista la finala olimpică în care .

La finalul jocului, oficialul american a mers în vestiarul echipei pentru a-i felicita pe jucători și a sărbătorit alături de aceștia. Euforic, el a băut dintr-o înghițitură o sticlă de bere în uralele hocheiștilor.

După ce i-a fost pusă la gât medalia de aur, Kash Patel, în vârstă de 45 de ani, a început să sară și apoi să cânte alături de jucători melodia ”Courtesy of the Red, White and Blue” a lui Toby Keith, un hit patriotic country.

A source sent me this video of FBI Director Kash Patel partying with the US Men's Olympic Hockey team. — William Turton (@WilliamTurton)

Cum le-a răspuns directorul FBI criticilor

Un personaj extrem de controversat în Statele Unite ale Americii, directorul FBI, un apropiat al președintelui Donald Trump, a fost criticat de oponenții actualei administrații pentru comportamentul pe care l-a avut în vestiar.

De asemenea, i s-a reproșat faptul că a invocat o deplasare oficială în Italia pentru a asista la finala turneului de hochei pe gheață de la .

”Da, iubesc America și am fost extrem de emoționat când prietenii mei, proaspeții medaliați cu aur ai echipei americane, m-au invitat în vestiar pentru a sărbători acest moment istoric împreună cu ei. Cea mai mare țară din lume și cel mai mare sport din lume”, a scris Patel, pe rețelele de socializare.

For the very concerned media – yes, I love America and was extremely humbled when my friends, the newly minted Gold Medal winners on Team USA, invited me into the locker room to celebrate this historic moment with the boys- Greatest country on earth and greatest sport on earth.… — Kash Patel (@Kash_Patel)

Mesajul lui Trump pentru hocheiștii americani

Profitând de prezența directorului FBI în vestiarul echipei naționale de hochei pe gheață, Donald Trump le-a transmis jucătorilor un mesaj telefonic, i-a anunțat că vrea să închirieze o aeronavă militară pentru a-i duce pe toți la o întâlnire la Miami și s-a ținut de glume pe seama rivalilor canadieni.

”Trebuie să vă mărturisesc că sunt obligat să invit și echipa feminină”, a mai spus președintele american, provocând hohote de râs în rândul jucătorilor. Apoi a adăugat: ”Altfel, aș fi cu siguranță destituit”.

Trump did a 3 minute comedy set with Team USA after they won the gold medal. “I’ve got to tell you I have to also invite the women’s team as well…or I’d be impeached” — Jack Mac (@JackMac)

Și echipa feminină de hochei pe gheață a SUA a câștigat titlul olimpic, reușind o victorie istorică în fața Canadei. Americancele s-au impus tot cu scorul de 2-1 și tot cu gol de aur marcat în repriza de prelungire.