Imagini fabuloase din vestiar după ce SUA a luat titlul olimpic la hochei pe gheață. Ce a făcut directorul FBI și mesajul telefonic al lui Donald Trump. Video

Victoria americanilor în fața rivalei Canada în finala turneului de hochei pe gheață a fost sărbătorită cu mult fast. Imagini senzaționale cu directorul FBI în vestiarul naționalei SUA după cucerirea titlului olimpic au făcut înconjurul lumii.
Un împătimit al hocheiului pe gheață, Kash Patel, directorul FBI, a profitat de o vizită oficială în Italia pentru a asista la finala olimpică în care americanii au învins dramatic Canada, scor 2-1, cu gol de aur marcat în prelungiri.
La finalul jocului, oficialul american a mers în vestiarul echipei pentru a-i felicita pe jucători și a sărbătorit alături de aceștia. Euforic, el a băut dintr-o înghițitură o sticlă de bere în uralele hocheiștilor.
După ce i-a fost pusă la gât medalia de aur, Kash Patel, în vârstă de 45 de ani, a început să sară și apoi să cânte alături de jucători melodia ”Courtesy of the Red, White and Blue” a lui Toby Keith, un hit patriotic country.
Un personaj extrem de controversat în Statele Unite ale Americii, directorul FBI, un apropiat al președintelui Donald Trump, a fost criticat de oponenții actualei administrații pentru comportamentul pe care l-a avut în vestiar.
De asemenea, i s-a reproșat faptul că a invocat o deplasare oficială în Italia pentru a asista la finala turneului de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina.
”Da, iubesc America și am fost extrem de emoționat când prietenii mei, proaspeții medaliați cu aur ai echipei americane, m-au invitat în vestiar pentru a sărbători acest moment istoric împreună cu ei. Cea mai mare țară din lume și cel mai mare sport din lume”, a scris Patel, pe rețelele de socializare.
Profitând de prezența directorului FBI în vestiarul echipei naționale de hochei pe gheață, Donald Trump le-a transmis jucătorilor un mesaj telefonic, i-a anunțat că vrea să închirieze o aeronavă militară pentru a-i duce pe toți la o întâlnire la Miami și s-a ținut de glume pe seama rivalilor canadieni.
”Trebuie să vă mărturisesc că sunt obligat să invit și echipa feminină”, a mai spus președintele american, provocând hohote de râs în rândul jucătorilor. Apoi a adăugat: ”Altfel, aș fi cu siguranță destituit”.
Și echipa feminină de hochei pe gheață a SUA a câștigat titlul olimpic, reușind o victorie istorică în fața Canadei. Americancele s-au impus tot cu scorul de 2-1 și tot cu gol de aur marcat în repriza de prelungire.