Imagini fabuloase! Ilie Balaci şi Helmut Duckadam îl “ajută” pe Horia Ivanovici să facă provocarea “Ice Bucket Challenge”

Provocarea „Ice Bucket Challenge” își are originile în SUA, dar a ajuns rapid și în România în vara anului 2014. Scopul acesteia era ca cel provocat să își toarne în cap o găleata plină cu apă și gheață, iar ulterior acesta să facă o donație în scop umanitar și să provoace la rândul său alți oameni. Moderatorul Horia Ivanovici a fost ajutat să ducă la capăt provocarea de regretații Helmut Duckadam și Ilie Balaci.

Provocarea „Ice Bucket Challenge” făcea furori în România în urmă cu 10 ani, când tot mai multe celebrități, dar și persoane de rând, se filmau îndeplinind-o. Moderatorul Horia Ivanovici a bifat de asemenea această experiență, fiind ajutat de doi uriași ai fotbalului românesc, care din păcate nu mai sunt printre noi astăzi: Helmut Duckadam, cel care , și de Ilie Balaci, care

„Ca să înțelegeți ce relații am avut eu cu Ilie Balaci, dar și cu Duckadam, un alt mare dispărut cu care am avut o relație specială, un clip de 22 de secunde. Acum mulți ani, eu eram la Look, atunci era acel trend Ice Bucket, când îți turnau găleata cu gheață în cap. Era o provocare.

Ca să închid tot cercul și cu Lorena Balaci. Vezi ce relație am avut cu Ilie Balaci. Cum aș fi putut să nu merg la înmormântarea lui, dacă puteam să vin. Din inimă îmi toarnă Ilie Balaci găleata cu gheață. O toarnă ca și unui prieten bun, ca și unui prieten de suflet.

„Sunt imagini spectaculoase!”

E clar că e ceva ce ne-a făcut plăcere tuturor. O poantă, ăla era trendul. Sper că imaginele astea și ce am spus în debutul emisiunii să o convingă că, repet, am avut inima curată și că n-a fost nimic ascuns atunci.

Adică aș fi fost pe aici și eu să nu fi venit să-l onorez și să-l conduc pe ultimul drum pe marele Ilie Balaci, pe prietenul meu Ilie Balaci, pentru că chiar devenise pentru mine și eu pentru el un prieten de suflet. Sunt imagini spectaculoase”, a spus moderatorul Horia Ivanovici.

„Lorena este fata lui Ilie Balaci și este bucățică ruptă și îți trebuie mult timp să o convingi pe chestia asta, pentru că și Ilie era genul ăsta de om”, a adăugat și Andrei Vochin, la „Oldies but Goldies”.

Momentul în care Helmut Duckadam și Ilie Balaci îl ajută pe Horia Ivanovici să îndeplinească provocarea „Ice Bucket Challenge”: