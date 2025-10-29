Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Imagini geniale la Bistrița! Florin Tănase și Daniel Bîrligea au dat autografe pe ghetele copiilor de mingi. Video exclusiv

FCSB a învins Gloria Bistrița și a debutat cu o victoria în Cupa României Betano, La final, Florin Tănase și Daniel Bîrligea au fost cei mai ceruți jucători pentru autografe.
Cristi Coste
29.10.2025 | 23:58
Imagini geniale la Bistrita Florin Tanase si Daniel Birligea au dat autografe pe ghetele copiilor de mingi Video exclusiv
Florin Tănase și Daniel Bîrligea, cei mai ceruți jucători la autografe după Gloria Bistrița - FCSB 1-3. Sursă foto: colaj Fanatik
Campioana FCSB s-a impus cu 3-1 pe terenul Gloriei Bistrița, într-un meci care a fost mai greu decât o arată scorul. Puștii aflați la stadion s-au bucurat de prezența ”roș-albaștrilor”, iar Florin Tănase și Daniel Bîrligea au fost solicitați pentru autografe.

Florin Tănase și Daniel Bîrligea, asaltați pentru autografe la Bistrița

Imediat după ultimul fluier al partidei din prima etapă a Grupei B din Cupa României Betano, copiii de mingi prezenți la stadion au invadat terenul pentru a fi alături de jucătorii campioanei.

În ciuda frigului care s-a lăsat în Ardeal, ”roș-albaștrii” au rămas pe gazon pentru a acorda autografe și a-și face poze cu viitorii fotbaliști. Cei mai solicitați jucători au fost Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

Momentul inedit al serii a fost când un puști i-a cerut lui Tănase să-i dea autograf chiar pe ghetele de joc în care era încălțat. Căpitanul FCSB s-a conformat cerinței și i-a adus o bucurie imensă copilului.

Jucătorii campioanei au mers apoi la vestiare să se schimbe, dar la ieșire erau așteptați de o altă serie de fani. Mijlocașul Adrian Șut a dat dovadă de multă bunăvoință și chiar a urcat în tribună pentru a acorda autografe.

Florin Tănase a dat autografe pe ghetele copiilor de mingi de la Bistrița. Foto: Fanatik
Florin Tănase a dat autografe pe ghetele copiilor de mingi de la Bistrița. Foto: Fanatik

Fanii FCSB, gest uriaș pentru o legendă a Stelei

Partida dintre Gloria Bistrița și FCSB s-a desfășurat într-o atmosferă extraordinară. Stadionul ”Jean Pădureanu” a fost plin ochi, localnicii fiind dornici de meciuri cu echipele de top ale fotbalului românesc.

La întâlnire a fost prezent și fostul mare atacant al Stelei, Gabi Balint, născut la Sângeorz-Băi, în apropiere de Bistrița. Deși s-a poziționat întotdeauna de partea Clubului Sportiv al Armatei în disputa pentru palmares cu FCSB, el a avut parte de o primire extraordinară din partea fanilor campioanei.

Pierdere importantă pentru FCSB

Victoria obținută de ”roș-albaștri” la Bistrița a fost plătită cu un preț destul de scump. Este vorba despre accidentarea atacantului David Miculescu în repriza secundă, acesta având nevoie să fie înlocuit.

Fotbalistul campioanei a scăpat singur spre poarta gazdelor, dar din spate a fost ajuns de un fundaș care a intrat prin alunecare. Jucătorul Gloriei a atins balonul, dar Miculescu a aterizat urât și și-a sucit glezna. După ce a primit îngrijiri medicale, el a ieșit în afara terenului susținut de doi oameni din staff.

Jucătorii de la FCSB, asaltați pentru autografe și fotografii

