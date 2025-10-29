Imagini geniale la Bistrița! Florin Tănase și Daniel Bîrligea au dat autografe pe ghetele copiilor de mingi. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Campioana FCSB s-a impus cu 3-1 pe terenul Gloriei Bistrița, într-un meci care a fost mai greu decât o arată scorul. Puștii aflați la stadion s-au bucurat de prezența ”roș-albaștrilor”, iar Florin Tănase și Daniel Bîrligea au fost solicitați pentru autografe.

Florin Tănase și Daniel Bîrligea, asaltați pentru autografe la Bistrița

Imediat după ultimul fluier al partidei din prima etapă a Grupei B din Cupa României Betano, copiii de mingi prezenți la stadion au invadat terenul pentru a fi alături de jucătorii campioanei.

În ciuda frigului care s-a lăsat în Ardeal, ”roș-albaștrii” au rămas pe gazon pentru a acorda autografe și a-și face poze cu viitorii fotbaliști. Cei mai solicitați jucători au fost Florin Tănase și Daniel Bîrligea.

Momentul inedit al serii a fost când un puști i-a cerut lui Tănase să-i dea autograf chiar pe ghetele de joc în care era încălțat. Căpitanul FCSB s-a conformat cerinței și i-a adus o bucurie imensă copilului.

Jucătorii campioanei au mers apoi la vestiare să se schimbe, dar la ieșire erau așteptați de o altă serie de fani. Mijlocașul Adrian Șut a dat dovadă de multă bunăvoință și chiar a urcat în tribună pentru a acorda autografe.

Fanii FCSB, gest uriaș pentru o legendă a Stelei

Partida dintre Gloria Bistrița și FCSB s-a desfășurat într-o . Stadionul ”Jean Pădureanu” a fost plin ochi, localnicii fiind dornici de meciuri cu echipele de top ale fotbalului românesc.

La întâlnire a fost prezent și fostul mare atacant al Stelei, Gabi Balint, născut la Sângeorz-Băi, în apropiere de Bistrița. Deși s-a poziționat întotdeauna de partea Clubului Sportiv al Armatei în disputa pentru palmares cu FCSB, el din partea fanilor campioanei.

Pierdere importantă pentru FCSB

Victoria obținută de ”roș-albaștri” la Bistrița a fost plătită cu un preț destul de scump. Este vorba despre în repriza secundă, acesta având nevoie să fie înlocuit.

Fotbalistul campioanei a scăpat singur spre poarta gazdelor, dar din spate a fost ajuns de un fundaș care a intrat prin alunecare. Jucătorul Gloriei a atins balonul, dar Miculescu a aterizat urât și și-a sucit glezna. După ce a primit îngrijiri medicale, el a ieșit în afara terenului susținut de doi oameni din staff.