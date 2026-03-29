Imagini greu de privit! Sportiva a rămas inconștientă după un KO devastator. Video

Scene de groază în gala UFC Fight Night 271, acolo unde duelul dintre Maycee Barber și Alexa Grasso s-a încheiat cu unul dintre cele mai dure momente văzute recent în MMA. Americanca a fost făcută KO în prima rundă. Sportiva a rămas întinsă pe podea și a avut nevoie de intervenția urgentă a echipei medicale.
Barber, considerată una dintre cele mai promițătoare luptătoare din categoria flyweight, a început foarte bine lupta, însă nu a reușit să rămână mult timp la cel mai înalt nivel. Grasso a prins o lovitură perfectă, iar impactul a fost devastator. Americanca a părut inconștientă încă dinainte de a cădea pe podea.
Situația s-a complicat și mai mult în fracțiunile de secundă următoare. Mexicanca nu s-a oprit și a continuat faza cu o strangulare. Momentul a fost unul destul de controversat, întrucât adversara ei fusese deja făcută KO și nu se mai putea apăra. Arbitrul a intervenit în cele din urmă și a pus capăt luptei.
Imaginile au fost greu de privit. Barber a încercat instinctiv să se agațe de arbitru, semn că nu era complet conștientă, înainte de a fi așezată pe spate în mijlocul cuștii. Cu ochii deschiși, dar fără reacție, sportiva a rămas câteva zeci de secunde pe saltea, în timp ce echipa medicală intervenea de urgență.
Americanca și-a revenit și a reușit să părăsească octogonul pe propriile picioare, fiind ulterior stabilizată. În mod surprinzător, a rămas în cușcă și în momentul anunțării rezultatului, în timp ce Grasso sărbătorea victoria. Totuși, a ieșit șifonată din luptă, însă vestea bună este că nu a avut nevoie de o vizită la spital.