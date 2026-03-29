Imagini greu de privit! Sportiva a rămas inconștientă după un KO devastator. Video

Moment șocant în UFC Fight Night 271: Maycee Barber a fost făcută KO și apoi strangulată de Alexa Grasso. Sportiva din SUA a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Alex Bodnariu
29.03.2026 | 11:10
Scene șocante în UFC! Barber, făcută KO și apoi strangulată sub ochii arbitrului
Scene de groază în gala UFC Fight Night 271, acolo unde duelul dintre Maycee Barber și Alexa Grasso s-a încheiat cu unul dintre cele mai dure momente văzute recent în MMA. Americanca a fost făcută KO în prima rundă. Sportiva a rămas întinsă pe podea și a avut nevoie de intervenția urgentă a echipei medicale.

Barber, considerată una dintre cele mai promițătoare luptătoare din categoria flyweight, a început foarte bine lupta, însă nu a reușit să rămână mult timp la cel mai înalt nivel. Grasso a prins o lovitură perfectă, iar impactul a fost devastator. Americanca a părut inconștientă încă dinainte de a cădea pe podea.

Situația s-a complicat și mai mult în fracțiunile de secundă următoare. Mexicanca nu s-a oprit și a continuat faza cu o strangulare. Momentul a fost unul destul de controversat, întrucât adversara ei fusese deja făcută KO și nu se mai putea apăra. Arbitrul a intervenit în cele din urmă și a pus capăt luptei.

Sportiva din SUA și-a revenit după ce a fost făcută KO

Imaginile au fost greu de privit. Barber a încercat instinctiv să se agațe de arbitru, semn că nu era complet conștientă, înainte de a fi așezată pe spate în mijlocul cuștii. Cu ochii deschiși, dar fără reacție, sportiva a rămas câteva zeci de secunde pe saltea, în timp ce echipa medicală intervenea de urgență.

Americanca și-a revenit și a reușit să părăsească octogonul pe propriile picioare, fiind ulterior stabilizată. În mod surprinzător, a rămas în cușcă și în momentul anunțării rezultatului, în timp ce Grasso sărbătorea victoria. Totuși, a ieșit șifonată din luptă, însă vestea bună este că nu a avut nevoie de o vizită la spital.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
