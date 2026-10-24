Sport

Imagini halucinante în România! Meci jucat într-o baltă uriașă în București, arbitrul stătea pe telefon în timpul partidei

Emanuel Roșu
24.10.2026 | 13:50
Imagini halucinante in Romania Meci jucat intro balta uriasa in Bucuresti arbitrul statea pe telefon in timpul partidei
EXCLUSIV FANATIK
Imagini incredibile surprinse astăzi la un meci de juniori din București
Scene uluitoare în fotbalul românesc! Meciul dintre ACS All Stars și ACS Herea s-a jucat în condiții de polo! Unul dintre arbitri a oferit și el imagini care pot face înconjurul lumii.
ADVERTISEMENT

Partida din campionatul U13 disputată în baza Dan Chilom n-ar fi trebuit să aibă loc. Unul dintre părinții prezenți la meci a transmis redacției FANATIK imagini de la întâlnirea de sâmbătă dimineață. În clip se vede cum copiii se chinuie să controleze mingea și să o paseze în bălțile formate în mai multe zone ale suprafeței de joc.

Unul dintre tușieri s-a „relaxat” pe telefon în timpul meciului

Nu doar bălțile au făcut scenariul de „poveste”. Într-un alt video primit de FANATIK se poate vedea cum unul dintre arbitrii de tușă folosește telefonul mobil în timpul partidei. Oficialul nu e atent la ceea ce se întâmplă pe teren și preferă scroll-ul pentru a scăpa de plictiseală.

ADVERTISEMENT

Meciul dintre ACS All Stars și ACS Herea s-a disputat în campionatul AMFB rezervat juniorilor născuți în 2013. All Stars a câștigat cu 2-1.

„Cartonaș roșu” pentru arbitri

Pe 11 septembrie, FRF a anunțat introducerea cartonașului negru în fotbalul rezervat juniorilor pentru a combate bullying-ul și pentru a reduce presiunea pusă de părinți și de spectatori asupra copiilor. Încă din 2024, FRF a schimbat Regulamentul Disciplinar pentru a combate abuzurile din partea antrenorilor. Urmează arbitrii?

În condițiile evidente ale unui teren impracticabil, oficialii care au decis ca partida dintre ACS All Stars și ACS Herea să meargă mai departe primesc un cartonaș roșu virtual. În acest caz, nu părinții sau antrenorii furioși i-au pus în pericol pe juniori, ci chiar organizatorii meciului.

ADVERTISEMENT
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă...
Digi24.ro
Omul care a salvat internetul, după descoperirea unor breșe uriașe de securitate: „Dacă acest tip pățește ceva, o încurcăm cu toții”

Scene incredibile la un meci de juniori disputat astăzi în București

Românul care a devenit eroul Italiei la Campionatul Mondial! Sportul spectaculos despre care...
Fanatik
Românul care a devenit eroul Italiei la Campionatul Mondial! Sportul spectaculos despre care puțini au auzit
FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Echipe de start, statistici...
Fanatik
FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA și informații de ultimă oră
Nicolae Stanciu se poate întoarce în România campion! Toate calculele după un meci...
Fanatik
Nicolae Stanciu se poate întoarce în România campion! Toate calculele după un meci nebun
Tags:
Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
Uluitor! S-a retras devreme, dar a fost la fel de bun ca Gică...
iamsport.ro
Uluitor! S-a retras devreme, dar a fost la fel de bun ca Gică Hagi: 'Dacă nu chiar peste'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!