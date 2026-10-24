Imagini halucinante în România! Meci jucat într-o baltă uriașă în București, arbitrul stătea pe telefon în timpul partidei

Partida din campionatul U13 disputată în baza Dan Chilom n-ar fi trebuit să aibă loc. Unul dintre părinții prezenți la meci a transmis redacției FANATIK imagini de la întâlnirea de sâmbătă dimineață. În clip se vede cum copiii se chinuie să controleze mingea și să o paseze în bălțile formate în mai multe zone ale suprafeței de joc.
Nu doar bălțile au făcut scenariul de „poveste”. Într-un alt video primit de FANATIK se poate vedea cum unul dintre arbitrii de tușă folosește telefonul mobil în timpul partidei. Oficialul nu e atent la ceea ce se întâmplă pe teren și preferă scroll-ul pentru a scăpa de plictiseală.
Meciul dintre ACS All Stars și ACS Herea s-a disputat în campionatul AMFB rezervat juniorilor născuți în 2013. All Stars a câștigat cu 2-1.
Pe 11 septembrie, FRF a anunțat introducerea cartonașului negru în fotbalul rezervat juniorilor pentru a combate bullying-ul și pentru a reduce presiunea pusă de părinți și de spectatori asupra copiilor. Încă din 2024, FRF a schimbat Regulamentul Disciplinar pentru a combate abuzurile din partea antrenorilor. Urmează arbitrii?
În condițiile evidente ale unui teren impracticabil, oficialii care au decis ca partida dintre ACS All Stars și ACS Herea să meargă mai departe primesc un cartonaș roșu virtual. În acest caz, nu părinții sau antrenorii furioși i-au pus în pericol pe juniori, ci chiar organizatorii meciului.