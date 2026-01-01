Sport

Imagini horror! Atacantul care a jucat la EURO în România – Slovacia a avut nevoie de o mască cu oxigen după o accidentare teribilă. Video

Probleme la un meci din Championship. Un fotbalist a suferit o accidentare extrem de dureroasă. Medicii au fost nevoiți să îi pună mască cu oxigen jucătorului.
Alex Bodnariu
01.01.2026 | 20:56
Imagini horror Atacantul care a jucat la EURO in Romania Slovacia a avut nevoie de o masca cu oxigen dupa o accidentare teribila Video
Robert Boženík, accidentare cumplită! Imagini horror din Championship 
Atacantul slovac Robert Boženík a trecut prin clipe de groază, după ce a suferit o accidentare gravă la braț. Vârful celor de la Stoke City a avut nevoie de mască cu oxigen și a izbucnit în lacrimi după lovitura suferită.

Robert Boženík, accidentare cumplită! Imagini horror din Championship

Incidentul a avut loc la câteva momente după reluarea reprizei secunde. Boženík s-a prăbușit pe gazon, acuzând dureri intense la umăr, iar reacția staff-ului medical a fost imediată. Doctorii au intrat pe suprafața de joc și au constatat că accidentarea este una serioasă.

Gravitatea situației a fost evidentă. Atacantul de 26 de ani a avut nevoie de oxigen chiar pe teren, înainte de a fi scos din joc cu brațul imobilizat improvizat, folosindu-și tricoul. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Meciul a fost întrerupt timp de mai multe minute. Jucătorii ambelor echipe au privit neputincioși intervenția medicilor, iar arbitrul a fost nevoit să acorde nu mai puțin de 17 minute de prelungiri la finalul partidei.

Boženík a fost pe teren în meciul România – Slovacia 1-1

Paradoxal, Boženík fusese eroul lui Stoke în prima repriză. Atacantul slovac deschisese scorul în minutul 39, cu o reușită care avea să se dovedească decisivă. A fost primul său gol din acest sezon, după transferul realizat în vară de la Boavista, iar reușita a adus cele trei puncte pentru echipa sa. Robert Boženík a evoluat timp de 20 de minute la EURO, în meciul încheiat la egalitate între România și Slovacia.

După ieșirea de pe teren, Boženík a fost înlocuit de Sam Gallagher, iar oficialii clubului au confirmat că fotbalistul urmează să fie supus unor investigații amănunțite pentru a se stabili exact gravitatea accidentării. La finalul meciului, staff-ul lui Stoke a evitat să ofere un termen clar pentru revenire.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
