Imagini horror! Atacantul care a jucat la EURO în România – Slovacia a avut nevoie de o mască cu oxigen după o accidentare teribilă. Video

Atacantul slovac Robert Boženík a trecut prin clipe de groază, după ce a suferit o accidentare gravă la braț. Vârful celor de la Stoke City a avut nevoie de mască cu oxigen și a izbucnit în lacrimi după lovitura suferită.

Robert Boženík, accidentare cumplită! Imagini horror din Championship

Incidentul a avut loc la câteva momente după reluarea reprizei secunde. Boženík s-a prăbușit pe gazon, acuzând dureri intense la umăr, iar reacția staff-ului medical a fost imediată. Doctorii au intrat pe suprafața de joc și au constatat că accidentarea este una serioasă.

Gravitatea situației a fost evidentă. Atacantul de 26 de ani a avut nevoie de oxigen chiar pe teren, înainte de a fi scos din joc cu brațul imobilizat improvizat, folosindu-și tricoul. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Meciul a fost întrerupt timp de mai multe minute. Jucătorii ambelor echipe au privit neputincioși , iar arbitrul a fost nevoit să acorde nu mai puțin de 17 minute de prelungiri la finalul partidei.

Bozenik breaking his little heart is so sad, he’s played so well. “We’ll Be With You” lad ❤️🤍 — 🔴⚪️ Becky ⚪️🔴 (@Becki_Baby)

Boženík a fost pe teren în meciul România – Slovacia 1-1

Paradoxal, Boženík fusese eroul lui Stoke în prima repriză. Atacantul slovac deschisese scorul în minutul 39, cu o reușită care avea să se dovedească decisivă. A fost primul său gol din acest sezon, după transferul realizat în vară de la Boavista, iar reușita a adus cele trei puncte pentru echipa sa. Robert Boženík a evoluat timp de 20 de minute la

După ieșirea de pe teren, Boženík a fost înlocuit de Sam Gallagher, iar oficialii clubului au confirmat că fotbalistul urmează să fie supus unor investigații amănunțite pentru a se stabili exact gravitatea accidentării. La finalul meciului, staff-ul lui Stoke a evitat să ofere un termen clar pentru revenire.