Imagini horror de la locul accidentului! Pompierii au acționat imediat după tragedia echipei secunde a lui Dinamo. Foto & Video

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Vineri, 31 iulie, microbuzul în care se afla echipa secundă a celor de la Dinamo București Autovehiculul s-a izbit violent de un pom, iar maseurul echipei a murit pe loc. Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a avut nevoie de intervenția promptă a doctorilor.

Imaginile groazei de la locul accidentului echipei secunde a lui Dinamo! Autocarul s-a izbit violent de un pom și două persoane au murit

Conform martorilor, șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului după o curbă și s-ar fi izbit violent de un pom. 10 dintre cele 16 persoane prezente în interiorul microbuzului au avut nevoie de intervenția medicilor, iar pentru una dintre ele nu s-a mai putut face nimic, fiind vorba despre maseurul echipei. De asemenea, antrenorul și fostul internațional Adrian Ropotan a fost accidentat grav în urma impactului.

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„Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate. Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD. Misiunea este în desfășurare”, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență pe Facebook, după care instituția a revenit cu o actualizare.

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„Update. Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic”.

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Comunicatul emis de Dinamo la scurt timp după accidentul de la Câmpulung Muscel

La scurt timp, Conform mesajului lor, lucru care a dus la pierderea controlului microbuzului.

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Clubul a confirmat decesul lui Constantin Covaciu, membru al staffului medical. Totodată, Dinamo a explicat în comunicatul său că ceilalți pasageri au suferit răni, dar se află în afara oricărui pericol: „Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei. Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit. Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol. Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

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Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi. Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a transmis Dinamo în comunicatul emis pe rețelele de socializare.