Sport

Imagini horror din Giulești! Cum arată gazonul înaintea amicalului de lux Rapid – Genoa. Foto

Gazonul din Giulești continuă să le dea mari bătăi de cap rapidiștilor. Imaginile surprinse înaintea amicalului de lux cu Genoa arată starea suprafeței de joc, care arată groaznic
Cristian Măciucă
29.09.2026 | 17:54
Imagini horror din Giulesti Cum arata gazonul inaintea amicalului de lux Rapid Genoa Foto
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Imagini horror din Giulești! Cum arată gazonul înaintea amicalului de lux Rapid – Genoa. FOTO: Facebook Vișiniu.ro
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Probleme mari cu suprafața de joc din Giulești. Gazonul le dă mari bătăi de cap rapidiștilor, dovadă și imaginile surprinse înaintea amicalului de lux cu Genoa. Antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) s-a plâns în repetate rânduri de condițiile de pe stadionul de sub Podul Grant.

Cum arată gazonul din Giulești înainte de Rapid – Genoa

Rapid profită de pauza competițională pentru a își măsura forțele cu Genoa, cealaltă formație patronată de Dan Șucu. Partida este programată vineri, 2 octombrie, de la ora 19:00, pe stadionul din Giulești, și va fi transmisă în direct la Digi Sport 1.

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Cu doar câteva zile înaintea duelului cu formația pregătită de Daniele De Rossi, gazonul arenei de sub Podul Grant rămâne însă principalul motiv de îngrijorare. Suprafața de joc este departe de imaginea pe care rapidiștii și-ar fi dorit să o ofere la un asemenea meci, iar imaginile surprinse din Giulești scot în evidență problemele terenului.

În pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale s-a lucrat la suprafața de joc, în încercarea de a o aduce într-o stare mai bună. Problemele nu au apărut însă peste noapte. Gazonul a avut serios de suferit în ultima perioadă, stadionul fiind solicitat de numărul mare de partide. Pe Giulești și-a disputat meciurile europene și Hapoel Beer Sheva, iar înaintea partidei Rapid – FC Argeș, din 18 septembrie, suprafața prezenta brazde, gropi și porțiuni în care pământul devenise vizibil.

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Daniel Pancu a cerut schimbarea gazonului din Giulești

Starea terenului l-a nemulțumit în repetate rânduri pe Daniel Pancu. Antrenorul Rapidului a ajuns chiar să ceară schimbarea completă a suprafeței de joc și lua în calcul varianta ca echipa sa să dispute următoarele partide pe un alt stadion. Problemele au devenit evidente încă de la meciul cu FC Voluntari, când bucăți din gazon au început să se desprindă în timpul jocului. Pancu a caracterizat atunci suprafața drept una de nivelul „Ligii a 3-a spre a 4-a” și a susținut că soluția ar fi înlocuirea ei.

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După victoria cu FC Argeș, scor 3-1, tehnicianul a revenit asupra subiectului și a explicat că inclusiv specialiștii UEFA au oferit indicații pentru refacerea terenului.„Dacă am avea și noi un gazon de fotbal, probabil că și exprimarea noastră ar fi mult mai bună”, spunea Daniel Pancu după Rapid – FC Argeș 3-1.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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