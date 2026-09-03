Imagini impresionante din biserica pe care Gigi Becali a ridicat-o în memoria bunicii sale. Cum arată interiorul lăcașului de la Techirghiol. Video

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Gigi Becali este implicat trup și suflet în proiectul de la Techirghiol. Acesta construiește o biserică din lemn, pe raza comunei Tuzla, iar lucrările au intrat în linie dreaptă. Lăcașul de cult, dedicat Sfintei Sofia, are o însemnătate aparte pentru patronul de la FCSB: este ridicat în memoria bunicii sale. În ultima perioadă, omul de afaceri a petrecut mult timp la Techirghiol, asigurându-se că totul iese așa cum și-a imaginat.

Cum arată pe interior biserica ridicată de Gigi Becali la Techirghiol

FANATIK a intrat în interiorul bisericii din lemn și vă prezintă imagini spectaculoase din lucrările aflate în desfășurare. Lăcașul a început să prindă contur, iar în interior se muncește intens pentru ca proiectul să fie finalizat în timpul dorit.

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În interiorul bisericii, pereții și structura sunt realizate din lemn masiv. Într-una din încăperi a fost amenajat un mic altar, cu o masă acoperită de o pânză albă, pe care se află obiecte bisericești. Pe unul dintre pereți se află o cruce din lemn, iar în jurul acesteia sunt vizibile însemne ale măsurătorilor făcute în timpul lucrărilor. FANATIK a obținut o perspectivă rară asupra interiorului bisericii construite de Gigi Becali la Techirghiol.

Biserica a fost deja sfințită de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Potrivit informațiilor FANATIK, părintele Nectarie va rămâne să se îngrijească de lăcașul de cult după ce vor fi finalizate lucrările.

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Gigi Becali a povestit în repetate rânduri că își dorește un loc retras, în care să se poată ruga. Tocmai de aceea, atunci când merge la Techirghiol, . Patronul FCSB și-a amenajat un spațiu provizoriu în apropierea bisericii, într-o baracă. Acolo doarme atunci când rămâne peste noapte, mai ales în perioadele în care la lăcașul de cult au loc privegheri și slujbe care încep târziu.

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Gigi Becali se gândește să mute biserica de la Techirghiol

Cu toate acestea, Gigi Becali întâmpină mari probleme cu proiectul său. Terenul de 7.000 de metri pătrați, care aparține Theodorei Mincu-Becali, fiica sa cea mare, face parte din situl „Natura 2000 Lacul Techirghiol”, iar Garda de Mediu și Inspectoratul în construcții au intervenit, reclamând faptul că lucrările s-au realizat fără toate avizele necesare. Acestea au aplicat sancțiuni și au cerut oprirea lucrărilor.

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Din imaginile surprinse de FANATIK, se poate observa cum toată fundația de beton a bisericii, înaltă de jumătate de metru, a fost spartă. Este posibil ca Gigi Becali să se pregătească de mutarea bisericii sau să dorească refacerea fundației pentru a nu mai avea probleme cu autoritățile statului.

Pe 2 septembrie 2026, Judecătoria Constanța a respins plângerea depusă de Theodora Mincu-Becali, fiica patronului FCSB și proprietara terenului, împotriva procesului-verbal întocmit de Garda Națională de Mediu. .

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„Am macara de o sută de tone. Biserica are treizeci de tone. O leg cu șufe și o mut, o ridic și o mut. Sau, dacă e, m-am gândit, pun un trailer pe roți, că e proprietatea mea, și pun biserica pe trailer. Na, mă, acuma ce mai puteți să ziceți? N-am voie să înmagazinez lemne pe terenul meu? Că, de fapt, biserica asta știi ce e? Este un cort din lemn. Ea e un cort făcut din scânduri”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.