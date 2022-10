Imagini impresionante în Ucraina. Un bărbat scapă miraculos cu viață după o rachetă căzută în Kiev. Video

Mai multe atacuri cu rachetă ale forțelor rusești au avut loc luni dimineaţa în Capitala ucraineană Kiev, precum şi în alte mari orașe din statul vecin.

Bombardamentele de luni vin la două zile după ce Moscova a acuzat Ucraina că a orchestrat puternica explozie ce a avariat podul-cheie care leagă Rusia şi Peninsula Crimeea.

În ultimele ore, pe rețelele de socializare au apărut imagini cu podul pietonal de lângă Arcul Libertății din Kiev, care a fost lovit luni dimineață de o .

Locația este intitulată ”The Bridge of Glass” (Podul de Sticlă). Este un pasaj destinat exclusiv pietonilor, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Kiev și un loc preferat de locuitorii orașului pentru promenadă.

Această locație dedicată prieteniei dintre națiunile ruse și ucrainene a fost bombardată de ruși în această dimineață.

Un bărbat prezent pe pod la ora 8:18, când în zonă a căzut un proiectil, a scăpat ca prin minune cu viață.

A attack the glass pedestrian bridge leading to a monument in Kyiv dedicated to the friendship between the Russian and Ukrainian nations, called “the People’s Friendship Arch” (in the background).

