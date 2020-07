Imagini în premieră cu tatăl lui Abi Talent, Suraj Panțic, interlopul care a băgat spaima în toată regiunea Buzăului – Foto

ADVERTISEMENT

TOTUL A INCEPUT ACUM DOI ANI..am scos prima mea piesa, “Papuci Gucci”, eram mai mic, mai prost, dar asa e oricine la inceput de drum, poate daca nu eram asa atunci nu ajungeam unde sunt acum. Am facut niste caterinca nebuna cum ca nu stiu sa scriu sau sa citesc si multa lume a crezut ca vorbesc serios, nu e chiar asa 🤣🤣🤣 Simt ca am dovedit multe de cand ma stiti, dar mai am multe de dovedit. Da, m-am lasat de scoala in clasa a 8-a, dar am avut un motiv, SUNT TIGAN si multi profesori din Romania sunt rasisti, de-aici trageti si voi concluzia, in fine, fie ca ai 8 clase, fie ca ai 3 facultati, e acelasi lucru in Romania. VREAU DOAR SA VA SPUN CA AM FOST PUTERNIC SI AM AVUT TUPEU SA CRED IN VISUL MEU SI ACUM IL TRAIESC LA INTENSITATE MAXIMA. ASA TREBUIE SA FACETI SI VOI‼️ ❤️ VA IUBESC ❤️ ‼️MAINE PIESA NOUA‼️ORA 15:00‼️

