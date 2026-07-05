Imagini incendiare cu cea mai frumoasă prezentatoare de la Cupa Mondială 2026. E admirată de toată lumea

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Diletta Leotta și-a făcut debutul în televiziune în 2011, iar de atunci postează periodic imagini incendiare. E numită drept cea mai frumoasă prezentatoare de la Cupa Mondială 2026, dovadă că are milioane de admiratori pe social media.

Fotografii spectaculoase cu cea mai atrăgătoare moderatoare de la CM 2026

Soția fotbalistului german Loris Karius (33 ani) este o superbă moderatoare de origine italiană. Diletta Leotta (34 ani) face furori cu ajutorul fotografiilor pe care le realizează la locul de muncă sau atunci când călătorește. A devenit mamă pentru a doua oară de curând, complimentele la adresa siluetei sale curgând necontenit.

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La doar 3 săptămâni de la naștere a revenit la formele fizice invidiate de toată lumea. Dovadă este o care a primit sute de like-uri. În plus, vedeta este una dintre cele mai admirate prezentatoare de la Campionatul Mondial 2026. Internauții o urmăresc cu sufletul la gură și vor să știe cât mai multe despre programul său zilnic.

Recent, a plecat într-o vacanță de vis în Ibitza, Spania. Anterior, a făcut mai multe reportaje despre cel mai important eveniment sportiv al verii. Imaginile pe care le realizează nu dezamăgesc deloc audiența din mediul virtual. Îmbrăcată cu un costum de baie minuscul frumoasa blondină i-a cucerit pe toți cu silueta ei.

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Mai mult, ipostazele în care s-a fotografiat i-au adus numeroase laude și aprecieri, semn că cei 9,4 milioane de fani sunt la curent cu tot ce face. Diletta Leotta demonstrează că este o moderatoare superbă, dar atentă la sport. , fiind vorba de o echipă cunoscută.

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Complimentele primite de frumoasa vedetă

„Aprecierea soțului meu este mereu prezentă”, „Cum se distrează bunul Karius”, „Și azi e o zi frumoasă pentru a-ți bucura ochii” sau „În altă viață vreau să mă nasc Karius”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de cea mai atrăgătoare moderatoare din Italia, pe contul personal de Instagram.

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„Insula Bonita e mereu cea mai tare”, i-a scris altcineva prezentatoarei Diletta Leotta. O altă persoană a avut o mică curiozitate legat de viața de familie: „Și copiii? Mereu trimiși pe undeva ca să ducă o viață frumoasă, fără bătăi de cap… Ce bine ar fi dacă toți ar fi așa”. Un alt internaut i-a transmis că i-ar fi plăcut să-i fie alături în acest sejur.