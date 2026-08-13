Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Cum s-a fotografiat superba Diana Munteanu, în vacanță

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Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, Diana Munteanu, este în centrul atenției. Descoperă cum s-a fotografiat superba moderatoare TV, într-o destinație de vacanță cu obiective turistice pe placul său, dar și altor turiști.

Diana Munteanu, fotografii spectaculoase din concediu

Fosta parteneră de viață a dinamovistului Claudiu Niculescu este una dintre cele mai frumoase vedete. La 47 de ani Diana Munteanu are forme fizice de invidiat pe care și le expune cu mare încredere în mediul online. Blondina nu stă departe nici de lumea sportului, fiul său fiind jucător de fotbal, la fel ca tatăl lui.

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Dan Alexa pe care l-a observat la adolescent. David, în vârstă de 16 ani, este atacant la grupele de juniori ale Rapidului. în timpul desfășurării Cupei Mondiale 2026. Ea a mizat pe calificarea echipei naționale din Curacao, dar a pierdut.

A trebuit să execute „braziliana” în direct, la TV, schema ieșindu-i destul de bine. A demonstrat că știe foarte multe din acest sport. Pe de altă parte, cunoscuta prezentatoare apare pe sticlă frecvent, la matinalul de la Antena 1. În schimb, atunci când are liber adoră să călătorească și să se pozeze în diferite ipostaze.

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Recent, frumoasa actriță a făcut furori cu niște imagini în care apare în costum de baie. Aflată într-o destinație plăcută din Grecia a stârnit imaginația celor care o urmăresc. A primit numeroase complimente și mesaje, în special de la bărbați. Toată lumea a rămas surprinsă de silueta de invidiat pe care o afișează fătă inhibiții.

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Diana Munteanu i-a fermecat pe fanii de pe social media cu aceste poze spectaculoase prin care își arată formele. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu este foarte atentă la acest aspect. Face foarte multă mișcare și îi place să stea la plajă oră întregi. Așadar, nu este deloc de mirare că alege mereu locuri unde se poate bronza, dar și locații cu piscină și plajă.

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Oía este destinația care îmbină luxul cu natura, locația fiind perfectă pentru cei care vor să-și încarce bateriile la capacitate maximă. Locul impresionează prin casele săpate în stâncă, cupolele albastre și apusurile celebre. Portul pitoresc Ammoudi și morile de vânt tradiționale se numără printre atracțiile iubite de turiști.

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Complimentele primite de Diana Munteanu

„Wow”, „Superbă”, „Fără cuvinte”, „Minunată ca întotdeauna”, „Model de fitness” sau „Doamna Diana ne omorâți”, sunt o mică parte dintre reacțiile pe care Diana Munteanu le-a primit din partea admiratorilor din mediul virtual. O internaută a vrut să știe de unde are costumul de baie din două piese.

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O altă persoană i-a transmis că se expune la soare prea mult și că nu este deloc bine ce face. „Nici nu aveți idee de când aștept postarea. Dar încă nu este ce aștept, acea faimoasă postare cu spatele”, a notat altcineva. Fosta soție a lui Claudiu Niculescu nu a oferit nicio replică la aceste comentarii.

Cel mai probabil vedeta este obișnuită cu astfel de mesaje venite de la cei care o urmăresc. Frumoasa blondină este invidiată de multe ori pentru silueta de vis, disciplina alimentară fiind o prioritate pentru ea. A eliminat complet carnea de pui, mizând pe pește, salate proaspete și o cantitate generoasă de fructe și legume.

„Cred foarte tare în produsele naturale şi le folosesc. De exemplu, dacă vreau un scrub de corp voi folosi mereu un amestec de zahăr brun şi ulei de măsline. Cred cu tărie că alimentaţia este foarte importantă atunci când vine vorba de felul în care arătăm. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate.

În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor, fructe. Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata”, a spus în urmă cu câțiva ani Diana Munteanu, într-un interviu pentru .