Imagini incendiare cu o fostă luptătoare. A renunțat la sport și își rotunjește veniturile într-un mod neașteptat

ADVERTISEMENT

Multe dintre sportivele de performanță aleg să se orienteze în altă direcție după ieșirea din competiții. Acesta este și cazul lui Paige VanZant, o fostă luptătoare americană care încarcă constant în mediul virtual imagini incendiare. În felul acesta își rotunjește veniturile și spune că este foarte mândră de parcursul său.

A avut o carieră scurtă în UFC, dar face ravagii cu imaginile provocatoare

Paige VanZant (32 ani) este o fostă sportivă din Statele Unite ale Americii, cunoscută la nivel internațional. Frumoasa blondină a luptat în diviziile feminine strawweight și flyweight, dar și-a încercat norocul și în box și wrestling. A avut meciuri în aceste sporturi de contact după perioada în care a vrut să-și construiască un nume în UFC. De asemenea, vedeta a participat la emisiunea Dancing with the Stars în 2016.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, este renumită pe social media pentru conținutul său și activitatea de model. În plus, se numără printre cele mai populare . Tânăra a gustat din faimă după ieșirea din activitatea competițională, imaginile pe care le realizează cu ajutorul unor profesioniști reușind să facă senzație.

Are constant ședințe foto speciale și pe care internauții le savurează imediat. Îi lasă numeroase comentarii și aprecieri, având o siluetă de invidiat cu care se mândrește. Astfel, își etalează formele trase prin inele în apariții în costum de baie sau în ținute spectaculoase care îi lasă foarte multă piele la vedere.

ADVERTISEMENT

E încântată de felul în care decurg lucrurile, fosta luptătoare menționând faptul că într-o singură zi poate face mai mulți bani decât a adunat în toată cariera sa de arte marțiale. Paige VanZant, numită în mai multe rânduri „cea mai sexy sportivă din MMA”, este fericită cu alegerile sale. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp a declarat că platforma pentru care bărbații plătesc un abonament ca să-i vadă pozele este cea mai importantă sursă de venit pentru ea. E recunoscătoare că poate monetiza postările și că interacționează cu fanii din lumea întreagă.

ADVERTISEMENT

Câți bani face acum fosta luptătoare

Paige VanZant a dezvăluit că a câștigat o sumă extrem de bani din activitatea pe care o desfășoară în prezent. Fosta sportivă nu a spus ce venituri a încasat, dar se vehiculează că ar primi aproximativ 65.000 de dolari lunar, relatează . Cu toate acestea, veniturile sale reale pot varia în funcție de abonamente, conținut plătit separat și bacșișuri. Americanca a cărei poreclă este „12 Gauge” a susținut că mereu a vrut să-și diversifice câștigurile. În plus, și-a dorit să devină o personalitate mainstream și iată că dorința i s-a îndeplinit.

ADVERTISEMENT

Pe Instagram frumoasa blondină are 3 milioane de urmăritori. O singură postare din social media depășește 12.000 de like-uri, ceea ce înseamnă că este una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut. Imaginea pe care o promovează acum este una extrem de senzuală și provocatoare care îi încântă pe fanii de pretutindeni.