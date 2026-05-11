Imagini incredibile, chiar de 10 mai! Incendiu puternic pe stadion care aduce aminte de Steaua – Dinamo

Unul dintre cele mai tensionate dueluri din acest weekend fotbalistic a avut parte de momente incredibile, în care fanii au avut nevoie de intervenția forțelor de ordine.
Mihai Alecu
11.05.2026 | 07:00
Momente de panică la meciul din Suedia. Foto: The Sun
Continuă weekendul nebun din fotbalul mondial, asta după ce am avut imagini incredibile de la Dinamo Zagreb – Hajduk Split, și Slavia Praga – Sparta Praga, acum  a venit rândul noridicilor să ne ofere momente tensionate.

Panică la derby-ul din campionatul Suediei

Un incendiu puternic a izbucnit duminică pe stadionul național al Suediei, în timpul derby-ului dintre AIK și Djurgardens, provocând panică în rândul spectatorilor și intervenția de urgență a pompierilor. Incidentul s-a produs pe stadionul cu o capacitate de aproximativ 50.000 de locuri, unul dintre cele mai importante din fotbalul suedez, care a fost plin pentru  partida considerată extrem de importantă în țara nordică.

Potrivit presei britanice, fumul dens a fost observat în interiorul arenei în timpul desfășurării partidei, iar imaginile distribuite pe rețelele sociale au surprins momente tensionate cu suporteri care încercau să părăsească zonele afectate. Organizatorii au reacționat rapid și au început evacuarea unor sectoare pentru a evita o tragedie.

Care ar fi cauza pentru care a pornit puternicul incendiu de la meciul dintre AIK și Djugardens

Martorii aflați pe stadion au relatat că incendiul ar fi pornit dintr-o zonă tehnică a arenei, însă cauza exactă nu a fost confirmată oficial. Echipajele de intervenție au ajuns în scurt timp la fața locului și au reușit să țină situația sub control înainte ca flăcările să se extindă. Meciul dintre AIK și Djurgardens este considerat unul dintre cele mai tensionate derby-uri din Scandinavia, iar atmosfera din tribune era deja extrem de încinsă înainte de izbucnirea incendiului.

Autoritățile suedeze au deschis o anchetă pentru a stabili dacă focul a fost provocat accidental sau intenționat. În urma incidentului, mai mulți suporteri au primit îngrijiri medicale după ce au inhalat fum, însă până în acest moment nu au fost raportate victime în stare gravă. Oficialii stadionului au transmis că prioritatea principală a fost siguranța spectatorilor și a personalului prezent la eveniment.

Meci spectaculos între AIK Stockolm și Djugardens

Meciul a fost întrerupt pentru mai multe minute, însă s-a reluat după ce totul a intrat sub control. Oaspeții au reușit o victorie spectaculoasă, 4-2, contra celor de la AIK, și astfel se confirmă echilibrul din campionatul Suediei după 7 etape trecute.

Întrecerea scandinavă se desfășoară în sistemul primăvară-iarnă și în acest moment pe primul loc este Sirius, cu 5 victorii și un egal, iar campioana surpriză de anul trecut, Mjallby, rămâne aproape, cu 13 puncte obținute.

Steaua – Dinamo din 1997, momentul în care stadionul din Ghencea a ars

Pe 10 mai, în anul 1997, un duel între Steaua și Dinamo, disputat în Ghencea, a avut parte de imagini asemănătoare cu cele întâmplate astăzi în Suedia. Atunci, peluza în care se aflau fanii oaspeți a ars, iar suporterii „câinilor” au pretins mulți ani că a fost totul planificat pentru a-i umili pe rivali.

Totuși, fanii Stelei au venit și ei cu versiunea lor. Aceștia au spus că totul a fost întâmplător și că materiale din scenografia dinamoviștilor, care erau din plastic, au ars întâmplător, iar de aici a ieșit toată situația plină de tensiune ce a fost sărbătorită de alb-roșii pentru mulți ani.

