Imagini incredibile cu fostul star de la Real Madrid și Bayern: a împins un prezentator TV și a sărit la arbitru

Arjen Robben este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale. Trecut pe la Chelsea, Real Madrid și Bayern, . Fiind antrenor în prezent la Groningen U14, club unde și-a început cariera, Robben a sărit la gâtul unui arbitru și a împins un prezentator TV.

La cel mai recent meci al lui Groningen U14, echipă la care evoluează și fiul său, Kai, Arjen Robben a fost surprins la pauza meciului când îl certa pe arbitrul Jan Faessen. În acel moment, Wilfred Genee, un cunoscut prezentator TV din Olanda, dar și tatăl lui Luca, care evolua la adversara lui Robben, Victoria, a intervenit.

Arjen Robben, vizibil iritat de soarta meciului, Groningen U14 fiind în dezavantaj, nu a stat pe gânduri și l-a împins, spre surprinderea tuturor, pe Wilfred Genee. Totodată, fostul atacant a replicat: „Nu e nevoie să te bagi”. Imaginile au făcut furori în presa mondială, lumea fiind mirată de comportamentul arătat de fostul star de la Real Madrid și Bayern.

🔥Leg dich nicht mit Arjen an! Beim U14-Spiel seines Sohnes ( ) gerät die -Legende mit dem Schiri aneinander. Als TV-Moderator Wilfred dazwischengeht, gibt's einen Wischer & die Ansage: „Sie müssen sich nicht einmischen!“ — oranjefussball 🇳🇱 (@oranjefussball)

Wilfred Genee, șocat de gesturile lui Arjen Robben

Wilfred Genee (58 de ani) a prezentat în presa olandeză cum s-a produs neplăcutul incident. În momentul în care Arjen Robben îl certa pe arbitru la pauza meciului, prezentatorul TV a considerat că nu este fair-play ca presiunea să fie pusă doar dintr-o singură parte. Spre surprinderea sa, Genee nu a putut interveni, .

„Echipa fiului meu conducea cu 1-0 la pauză, iar Arjen Robben era foarte supărat din cauza acordării unui aut de poartă. A petrecut întreaga primă repriză înjurând arbitrul. M-am gândit: «omule, asta nu e normal!». Apoi l-am văzut confruntându-l pe arbitru la pauză. M-am dus la el să-i spun să nu mai pună atâta presiune pe om.

I-am spus să nu se mai agite atât de tare. Dar m-a împins și m-a făcut idiot. La început am crezut că e o glumă. Am fost foarte surprins, iar arbitrul era puțin șocat de toate țipetele. Apoi, în repriza a doua, Arjen Robben a intrat din nou pe teren și a continuat să protesteze atât de mult la adresa arbitrului, încât acesta a ajuns să anuleze un gol al echipei noastre. Este implicat și cu toții vrem să câștigăm. Dar exemplul pe care l-a dat a fost foarte neplăcut”, a declarat Wilfred Genee.

Reacția oficială a Groningen

„În urma incidentelor reprobabile, FC Groningen a emis un comunicat oficial. Clubul se poziționează de partea antrenorului Arjen Robben și neagă faptul că fostul internațional ar fi avut un comportament nesportiv față de arbitrul partidei. Totodată, Groningen a ținut să precizeze că nu este normal ca un părinte să intervină în timpul meciurilor de fotbal.

„FC Groningen simte nevoia să răspundă acuzațiilor îndreptate împotriva colegului nostru Arjen Robben de către Wilfred Genee. Clubul neagă că Arjen ar fi tratat necorespunzător arbitrul în timpul sau în jurul meciului, lucru confirmat între timp chiar de arbitru. Ceea ce vedem și știm este că Arjen este pasionat și entuziast în rolul său de antrenor.

În timpul pauzei, el poartă o discuție cu arbitrul, moment în care Wilfred Genee — prezent acolo în calitate de părinte — intervine neinvitat în conversație, după ce anterior intrase pe teren fără a i se cere, în timpul încălzirii. Ca cluburi de fotbal, recunoaștem, împreună cu KNVB, că intervențiile părinților în jurul terenului reprezintă o problemă recurentă pe care o considerăm nedorită.

Deoarece aceasta este o discuție personală între antrenor și arbitru, considerăm că părinții nu ar trebui să intervină. Iar pentru că, în opinia noastră, Arjen nu a făcut nimic nepotrivit, considerăm acest subiect închis. Arjen ne-a transmis că nu dorește să mai acorde atenție acestui subiect și că este pe deplin concentrat pe rolul său de antrenor”, s-a arătat în comunicatul lui Groningen, potrivit .