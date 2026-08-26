Imagini incredibile cu Gigi Becali pe măgar la Muntele Athos! Patronul de la FCSB a făcut spectacol. Video

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Imagini spectaculoase cu Gigi Becali pe Muntele Athos! Patronul FCSB a fost surprins călare în timpul celui mai recent pelerinaj făcut pe Sfântul Munte. Finanțatorul roș-albaștrilor a plecat spre lăcașul sfânt imediat după meciul pe care echipa sa l-a câștigat în fața celor de la FC Botoșani.

Imagini rare cu Gigi Becali la Muntele Athos! Ce a făcut patronul FCSB în timpul pelerinajului

Finanțatorul campioanei României a fost surprins într-o ipostază rară. Gigi Becali a urcat călare spre munte. Cu zâmbetul pe buze, omul de afaceri a parcurs o parte din traseul dificil de la Athos alături de alți pelerini veniți din România.

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După ce a ajuns pe Muntele Athos, Gigi Becali a participat la slujbe. Omul de afaceri a vorbit la FANATIK SUPERLIGA . Latifundiarul din Pipera și-a amintit că, în urmă cu aproximativ 15 ani, putea să urce mult mai ușor. De această dată, lucrurile au stat diferit. Becali a văzut un albanez care avea mai multe animale și a decis să apeleze la ajutorul acestuia.

„Am vrut să mă dau șmecher. Data trecută am zis primul, eu acolo. 10 ore am urcat pe munte, dar bătrânețea….Eu mă dădeam șmecher, credeam că tot așa sunt, ca acum 15 ani. Băi, băiatule, nu mă mai țineau picioarele așa. Când am văzut că nu sunt primul, să vezi. A trecut un albanez cu niște măgari și l-am chemat. Ia aici 1.000 de euro, care e cel mai bun măgar al tău? Mi-a arătat unul și i-am zis că trebuie să-i întrec pe toți, eu să fiu primul. M-a luat albanezul, m-a pus pe măgar și i-am depășit pe toți ca să fiu tot eu primul (n.r. râde)“, spunea în urmă cu doar patru zile Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Relația specială a lui Gigi Becali cu Muntele Athos

Gigi Becali are o legătură veche cu Muntele Athos. Merge acolo de peste 20 de ani. Spune că este locul unde se regăsește și unde se simte cel mai bine. Nu s-a dus niciodată cu mâna goală. A donat milioane de euro de-a lungul timpului.

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La ultima vizită, a povestit că a plecat cândva cu 3 milioane de dolari cash, bani pe care i-a împărțit chiliilor românești de pe munte. „M-am dus, am luat trei milioane de dolari și i-am împărțit la toate chiliile românești de pe Muntele Athos. Cash. Pe urmă încă două, încă unul”, a spus Becali.

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Cât de des merge Becali pe Athos

Gigi Becali merge la Athos aproape în fiecare an. Uneori chiar de mai multe ori pe an. De această dată, a plecat l . A luat un avion privat, așa cum directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a anunțat în exclusivitate, și a petrecut cinci zile la lăcașul sfânt.

Muntele Athos și ortodoxia

Muntele Athos este considerat unul dintre cele mai importante centre spirituale ale ortodoxiei. Se află în nordul Greciei, în peninsula Halkidiki. Acolo trăiesc comunități monahale, iar accesul femeilor este interzis. Pe Sfântul Munte se află 20 de mănăstiri. În jurul lor există numeroase schituri, chilii și alte așezări monahale. Muntele Athos se află din 1988 în patrimoniul mondial UNESCO. Aici sunt păstrate numeroase icoane, manuscrise și obiecte religioase de o valoare istorică uriașă.

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În tradiția ortodoxă există și numeroase mărturii despre minuni și vindecări petrecute pe Sfântul Munte. Mai multe icoane păstrate în mănăstirile de la Athos sunt considerate făcătoare de minuni de către credincioși. Cel mai cunoscut așezământ românesc de pe Muntele Athos este Schitul Prodromu.