Imagini incredibile din Facultatea de Medicină din București! Bucăți uriașe de tavan, prăbușite chiar la intrarea în instituție: ”Se ține la secret!”

Bucăți uriașe de tencuială s-au desprins din tavanul Sălii Mari a Facultății de Medicină. Studenții cer explicații, iar clădirea, veche și neîntreținută, ridică semne de întrebare privind siguranța.
Oana Bocskor
19.11.2025 | 18:59
Tencuiala cade la intrarea în facultate, studenții, în pericol. Sursa foto: Colaj FANATIK
Tencuiala cade la intrarea în facultate, studenții, în pericol. Sursa foto: Colaj FANATIK
Un incident a alarmat studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. Mai multe bucăți foarte mari din plafonul unei săli aflate chiar la intrarea în unitatea de învățământ.

Alertă la UMFCD! Tencuiala cade la intrarea în facultate, studenții, în pericol

În decursul zilei de 18 noiembrie, în jurul prânzului, la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, s-a produs un incident care putea avea consecințe dramatice. În jurul orei 14, bucăți mari de tencuială s-au desprins din tavanul Sălii Mari, principala intrare și trecere zilnică pentru mii de studenți.

Din fericire, nu au existat victime, dar imaginile și relatările studenților, în premieră, pentru FANATIK, arată clar cât de aproape au fost de un adevărat dezastru. Tinerii s-au arătat indignați și revoltați, mai ales având în vedere taxele uriașe pe care le plătesc anual.

De ce conducerea a ținut secret incidentul?

Ce a fost și mai revoltător în toată această situație a fost lipsa totală de comunicare din partea conducerii instituției de învățământ. Studenții nu au primit niciun avertisment, niciun mesaj oficial, deși incidentul putea avea consecințe grave, așa cum povestește Maria, una dintre studentele de la UMFCD.

„Despre acest eveniment eu am aflat de pe un grup de studenți, unde cineva a fost trimis o poză în care se vede ce s-a întâmplat. Se pare că acesta ar fi reclamat incidentul. Nu a existat nicio comunicare oficială din partea conducerii.

Nici până acum nu s-a trimis absolut niciun fel de avertizare pe niciun grup oficial, pe niciun e-mail de la facultate. Genul acesta de evenimente se țin la secret, tocmai să nu iasă la iveală. Dacă nu trimitea acel coleg poza, puteam la fel de bine să nu aflu dacă nu mergeam la facultate zilele astea”, sunt declarațiile Mariei, una dintre studentele de la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Cum a fost ignorată starea clădirii timp de ani de zile?

Nemulțumirea studenților a fost amplificată și de taxele uriașe pe care le plătesc anual, în condițiile în care clădirea Facultății de Medicină  prezintă semne clare de degradare de mult timp.

Așa cum relatează Maria, afișele prin care conducerea avertiza asupra pericolului tencuielii existau încă de la înscrierea ei la cursurile de zi, acum cinci ani, iar problemele structurale erau vizibile atât în interior, cât și în exterior.

„Pe grupurile noastre, colegii, în mod evident, erau foarte enervați, foarte frustrați, cu atât mai mult că taxele la noi sunt extrem de mari. Asta spuneau: eu plătesc taxe de 19.000 de lei pe an pentru această facultate, ca să-mi cadă tavanul în cap. Ceea ce, evident, nu e normal, ca să nu mai zic de studenții străini care plătesc și ei mii de euro, 7500 de euro, mai specific.

Încă de când am intrat în facultate sunt semne cu cade tencuiala atât înăuntru, cât și în afara facultății. Până acum n-a mai fost un incident, e primul ce-i drept, dar era clar iminent”, a mai menționat tânăra despre incidentul în care o bucată generoasă de tencuială a căzut într-un loc tranzitat de mii oameni zilnic.

Cât timp mai stau cu tencuiala pe cap studenții de la UMFCD?

După incident, conducerea facultății a intervenit pentru a remedia problema, însă măsurile luate nu rezolvă deficiențele structurale de fond ale clădirii, potrivit studentei din cadrul Facultății de Medicină.

Deja s-au apucat să repare, au fost foarte prompți, să zic așa. Au luat o măsură de a cârpi pur și simplu, de a rezolva problema asta și nu problema de fond. Adică de a renova facultatea, care este, până la urmă, cea mai veche din București. Toate aceste clădiri au nevoie și de renovare, la un moment dat”, mai spune Maria, pentru FANATIK.

Care este poziția facultății după incident?

Am transmis o solicitare conducerii Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” pentru a obține un punct de vedere oficial privind incidentul, însă până la momentul publicării articolului nu am primit niciun răspuns.

FANATIK deține atât fotografia realizată imediat după incident, cât și o imagine din cursul zilei de astăzi, 19 noiembrie, când lucrările de remediere erau deja în desfășurare.

Tencuiala facultate studenții pericol
Tencuiala cade la intrarea în facultate, studenții, în pericol. Sursa foto: Colaj FANATIK
