Imagini incredibile: fostul star de la Manchester United, certat pentru că umbla pe telefon în timpul partidei

Fostul jucător de la Manchester United și Barcelona, ajuns în Brazilia, a fost protagonistul unor momente cum rar vezi în timpul unui meci de fotbal profesionist.
Mihai Alecu
24.03.2026 | 13:19
Memphis Depay, imagini incredibile în Brazilia. Foto: X
Memphis Depay, cel care este legitimat la Corinthians, nu a putut să-și ajute colegii pe toată durata celor 90 de minute în meciul contra celor de la Flamengo, din Cupa Braziliei, iar atacantul a luat loc pe banca de rezerve și a reușit să-i supere pe oamenii din stafful formației braziliene, care i-au atras atenția.

Fostul jucător de la Manchester United și Barcelona, momente incredibile în Brazilia. A fost „tras de urechi” pentru că stătea pe telefon

Concret, în finalul partidei dintre Corinthians și Flamengo, Memphis Depay era pus pe glume și relaxat, pe banca de rezerve, asta chiar dacă a ieșit accidentat după doar 22 de minute din partidă, unde a scos preț de câteva secunde și telefonul, gest care nu a fost pe placul staffului echipei. Aceștia au venit imediat și l-au atenționat pe fotbalistul olandez cu privire la regulile existente, care nu permit folosirea telefonului chiar în timpul partidei, mai ales pe banca de rezerve, indiferent de faptul că ești parte din lot sau nu.

Imaginile cu jucătorul batav care este pus la punct au devenit rapid virale și unii fani au fost deranjați de comportamentul neprofesionist pe care acesta l-a avut. „Nu am mai văzut așa ceva la un asemenea nivel, mi se pare că arată o lipsă mare de interes pentru echipă și o lipsă de respect pentru munca jucătorilor din teren, care se luptă pentru fiecare minge cât timp tu stai să te uiți pe telefon de parcă ești la un restaurant”, a scris un suporter pe internet.

Memphis Depay e așteptat să strălucească la Cupa Mondială pentru Olanda

Chiar dacă nu mai evoluează în Europa, Memphis Depay rămâne un om important pentru naționala Olandei, iar așteptările sunt mari pentru atacantul care este și golgheterul all-time al echipei batave, cu 55 de reușite în 108 selecții. Cel mai probabil, însă, ultima accidentare suferită în partida cu Flamengo va aduce absența jucătorului de la partidele amicale pe care selecționata condusă de Ronald Koeman le va disputa în aceste zile, cu Norvegia și Ecuador.

Parteneri
Este cât Bucureștiul. Miliardarul Ion Țiriac, investiție uluitoare: 'Și mai cumpăr una'
iamsport.ro
Este cât Bucureștiul. Miliardarul Ion Țiriac, investiție uluitoare: 'Și mai cumpăr una'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!