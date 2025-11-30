Imagini incredibile în Olanda: meci abandonat din cauza fumului. Motivul pentru care ultrașii lui Ajax au aprins sute de torțe. Video

ADVERTISEMENT

Ajax nu o duce foarte bine la nivel sportiv, rezultate fiind mult sub așteptări, însă fanii echipei rămân la un nivel extraordinar și au dovedit asta în ultimă rundă din Eredivisie.

Spectacol pirotehnic făcut de fanii lui Ajax la meciul cu Groningen

Ultrașii din Amsterdam au rămas în memoria colectivă după celebrele videoclipuri în care cântau extraordinar în afara stadionului, iar milioane de oameni au vizionat acele filmări și au apreciat modul în care olandezii s-au manifestat. De asemenea, a mai fost un moment, la un meci din Champions League, cu PSG, din urmă cu ceva ani, când un banner a devenit viral: „The only Paris we like made a sex tape”.

Acum, o nouă bornă a fost bifată de galeria celor de la Ajax, la partida cu Groningen, din campionat. În startul confruntării, sute de torțe au fost aprinse, iar motivul este unul legat de moartea unui camarad din peluză. În urmă cu doar câteva zile, un suporter pe nume Tum și-a pierdut viața, iar astfel a fost păstrată vie memoria lui, prin show-ul pirotehnic făcut la meci.

Ajax put on a pyro show during their home match against FC Groningen tonight, honoring hooligan Tum, who sadly passed away earlier this month. — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra)

Meciul a fost oprit definitiv după ce ultrașii lui Ajax au continuat să dea cu torțe

Arbitrul a reluat meciul după peste 30 de minute de întrerupere, însă . După ce arbitrul a fluierat, aceștia au pornit din nou mai multe materiale pirotehnice, fapt care l-a enervat pe central și pe observatorul partidei, iar aceștia au luat o decizie drastică, cum rar vezi la un asemenea nivel.

Meciul a fost abandonat și momentan nu se știe dacă formația gazdă o să piardă la masa verde sau confruntarea urmează să fie reluată mâine sau la o dată ulterioară ce urmează să fie anunțată de oficialii olandezi.

Ajax a pierdut titlul într-un mod incredibil în sezonul trecut

Ajax Amsterdam a pierdut titlul din campionatul 2024‑2025 după o cădere dramatică în ultimele etape, deşi, la un moment dat, părea că are totul sub control. Cu doar cinci etape înainte de final, Ajax conducea clasamentul cu un avans de nouă puncte faţă de PSV Eindhoven. Trupa lui Farioli, tânărul antrenor italian, care a și plecat la finalul sezonului, a avut o cădere cum rar se vede.

În ultima etapă, chiar dacă a câștigat cu 2‑0 împotriva FC Twente, victorie semnată de Jordan Henderson și Wout Weghorst, efortul nu a fost de ajuns. Între timp, PSV a învins pe Sparta Rotterdam cu 3‑1 și a obţinut titlul cu doar un punct avans. Astfel s‑a încheiat una dintre cele mai incredibile căderi de formă, catalogată drept “cea mai mare prăbuşire a titlului” în istoria principalelor ligi europene.