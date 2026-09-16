Imagini incredibile în Spania! Stadionul a fost inundat și meciul amânat

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Meciul dintre Levante și Bilbao nu s-a mai putut disputa din cauza ploii. Cu jumătate de oră înainte de partidă, la Valencia a început să plouă puternic. AEMET emisese o avertizare cod portocaliu dar și mesaj de tip SMS-ALERT.

Stadionul celor de la Levante a fost inundat de o ploaie puternică, meciul s-a anulat

Meciul dintre Levante și Athletic Club, care trebuia să se dispute pe stadionul Ciutat de Valencia, a fost suspendat din cauza ploii puternice care a început să cadă în oraș cu puțin înainte de ora 21:00. Jucătorii și-au efectuat încălzirea în mod normal, însă terenul a devenit impracticabil. AEMET activase codul portocaliu pentru ploi abundente în provincia Valencia.

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însă cu o jumătate de oră înaintea meciului a început o ploaie torențială, însoțită de vânt, care i-a udat inclusiv pe puținii spectatori aflați în stadion. Ciutat de Valencia dispune de un acoperiș care protejează toate tribunele, însă cantitatea de apă a fost atât de mare încât totul s-a inundat.

Deși, partida trebuia să înceapă la ora 21:30, însă tunelul de acces către gazon era complet inundat, . După o ședință desfășurată la stadion, arbitrii, LaLiga și cele două cluburi au decis suspendarea meciului. Pentru moment, nu a fost stabilită o nouă dată pentru disputarea partidei.

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Oficial | SUSPENDIDO EL LEVANTE-ATHLETIC POR RAZONES METEOROLÓGICAS — Radio Popular – Herri Irratia (@RadioPopular)

Nu se știe când va fi reluată partida dintre Levante și Atletic Bilbao, anulată din cauza ploii

de la ora 16:15, împotriva lui Alaves, în timp ce Levante o va întâlni în deplasare pe Villarreal, duminică, de la ora 18:30. Formația bască avea prevăzut în programul deplasării să petreacă noaptea la Valencia și să revină joi la Bilbao. După ora 22:00, suporterii care se adăpostiseră în stadion au început să părăsească tribunele la indicațiile Poliției.

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„Trebuia să așteptăm până la ora meciului pentru a lua decizia finală. S-a văzut că era imposibil să se joace și, nu doar atât, în acest moment aproape că nici nu se mai poate ieși din stadion. LaLiga are procedura sa.

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Echipa adversă făcuse deja deplasarea și trebuia să vedem ce urma să se întâmple la ora meciului, pentru că nu poți ști cu certitudine. După ceea ce am trăit la Valencia, nu era o zi în care să riscăm. Este exclus să jucăm mâine, pentru că ei joacă sâmbătă”, a declarat Hector Rodas, directorul sportiv al lui Levante.