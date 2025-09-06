Sport

Imagini șocante la Austria – Cipru, în grupa României din preliminariile Cupei Mondiale! Gazdele s-au făcut de râs. Video

Jocul a fost întrerupt timp de mai multe minute în repriza secundă a partidei dintre Austria și Cipru, după ce gazdele au întâmpinat mari probleme cu suprafața de joc.
Bogdan Mariș
07.09.2025 | 00:11
Imagini socante la Austria Cipru in grupa Romaniei din preliminariile Cupei Mondiale Gazdele sau facut de ras Video
ULTIMA ORĂ
Meciul Austria - Cipru a fost întrerupt din cauza unor probleme cu suprafața de joc. FOTO: colaj Fanatik

Austria a obținut o nouă victorie, 1-0 cu Cipru, în preliminariile Cupei Mondiale, însă gazdele s-au făcut de râs pe parcursul partidei din cauza suprafeței de joc. În repriza secundă, jocul a fost întrerupt timp de aproximativ 10 minute, după ce o groapă a apărut la marginea careului austriac.

ADVERTISEMENT

Moment uluitor la meciul Austria – Cipru

În minutul 70 al partidei dintre Austria și Cipru, la scorul de 1-0 pentru gazde, jocul a fost oprit de „centralul” danez Jakob Kehlet după ce o groapă imensă a apărut aproape de careul gazdelor. Portarul Alexander Schlager a încercat să improvizeze pentru a „rezolva” problema, însă nu a reușit să facă acest lucru.

Jocul a fost întrerupt timp de aproximativ 10 minute, perioadă în care organizatorii au venit cu mai multe găleți de nisip pentru a astupa groapa uriașă care nu ar fi permis reluarea jocului, deoarece reprezenta un pericol mare de accidentare. Într-un final, gazonul de pe Raiffeisen Arena din Linz a fost „reparat”, iar jocul s-a reluat, însă meciul a fost prelungit cu 10 minute din cauza întreruperii. Imagini cu momentele incredibile pot fi urmărite AICI.

ADVERTISEMENT

Golul decisiv al Austriei, înscris dintr-un penalty controversat

Austria nu a avut o misiune deloc ușoară în partida de pe teren propriu cu Cipru. Deși gazdele au controlat posesia, oaspeții au fost cei care au avut mai multe oportunități, fără a reuși să îl învingă însă pe portarul Schlager. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris în minutul 54, de către Marcel Sabitzer.

Fotbalistul Borussiei Dortmund a transformat o lovitură de la 11 metri, care a fost însă acordată în circumstanțe discutabile. Fundașul oaspeților, Sielis, l-a călcat în careu pe Baumgartner, însă ambii jucători se aflau în cădere la acel moment, iar mingea urma să iasă în aut de poartă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Digi24.ro
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător

Pentru Cipru au evoluat și doi jucători din Superligă. Marinos Tzionis, de la UTA, a fost titular, fiind înlocuit în minutul 67, în timp ce fotbalistul lui Dinamo, Charalampos Kyriakou, și-a făcut apariția pe gazon în minutul 88. Cu acest succes, Austria ajunge la 9 puncte și se află pe locul 2 în grupa din care face parte și România. În următoarea rundă, trupa lui Ralf Rangnick va evolua pe terenul liderului Bosnia, în timp ce naționala Ciprului va primi vizita „tricolorilor” pregătiți de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digisport.ro
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu...
Fanatik
CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu peste 50 de meciuri și multe goluri în Premier League. Forest dădea 15 milioane de euro pe el în 2022! Exclusiv
„Ești îngrijorat?”. Oficialul FRF nu s-a ferit de cuvinte după România – Canada...
Fanatik
„Ești îngrijorat?”. Oficialul FRF nu s-a ferit de cuvinte după România – Canada 0-3. „Trebuie să batem în Cipru”
Un titular al lui Manchester United, pus pe lista de transferuri de Ruben...
Fanatik
Un titular al lui Manchester United, pus pe lista de transferuri de Ruben Amorim! E printre cei mai criticați jucători ai „diavolilor”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă...
iamsport.ro
ULUITOR! Ce salariu va încasa, de fapt, Ianis Hagi în Turcia. Suma impresionantă primită la semnătură de tricolor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!