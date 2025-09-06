Imagini șocante la Austria – Cipru, în grupa României din preliminariile Cupei Mondiale! Gazdele s-au făcut de râs. Video

, însă gazdele s-au făcut de râs pe parcursul partidei din cauza suprafeței de joc. În repriza secundă, jocul a fost întrerupt timp de aproximativ 10 minute, după ce o groapă a apărut la marginea careului austriac.

Moment uluitor la meciul Austria – Cipru

În minutul 70 al partidei dintre Austria și Cipru, la scorul de 1-0 pentru gazde, jocul a fost oprit de „centralul” danez Jakob Kehlet după ce o groapă imensă a apărut aproape de careul gazdelor. Portarul Alexander Schlager a încercat să improvizeze pentru a „rezolva” problema, însă nu a reușit să facă acest lucru.

Jocul a fost întrerupt timp de aproximativ 10 minute, perioadă în care organizatorii au venit cu mai multe găleți de nisip pentru a astupa groapa uriașă care nu ar fi permis reluarea jocului, deoarece reprezenta un pericol mare de accidentare. Într-un final, gazonul de pe Raiffeisen Arena din Linz a fost „reparat”, iar jocul s-a reluat, însă meciul a fost prelungit cu 10 minute din cauza întreruperii. Imagini cu momentele incredibile pot fi urmărite .

Golul decisiv al Austriei, înscris dintr-un penalty controversat

Austria nu a avut o misiune deloc ușoară în partida de pe teren propriu cu Cipru. Deși gazdele au controlat posesia, oaspeții au fost cei care au avut mai multe oportunități, fără a reuși să îl învingă însă pe portarul Schlager. Unicul gol al întâlnirii a fost înscris în minutul 54, de către Marcel Sabitzer.

Fotbalistul Borussiei Dortmund a transformat o lovitură de la 11 metri, care a fost însă acordată în circumstanțe discutabile. Fundașul oaspeților, Sielis, l-a călcat în careu pe Baumgartner, însă ambii jucători se aflau în cădere la acel moment, iar mingea urma să iasă în aut de poartă.

Pentru Cipru au evoluat și doi jucători din Superligă. Marinos Tzionis, de la UTA, a fost titular, fiind înlocuit în minutul 67, în timp ce fotbalistul lui Dinamo, Charalampos Kyriakou, și-a făcut apariția pe gazon în minutul 88. Cu acest succes, Austria ajunge la 9 puncte și se află pe locul 2 în grupa din care face parte și România. În următoarea rundă, trupa lui Ralf Rangnick va evolua pe terenul liderului Bosnia, în timp ce .