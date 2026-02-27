Imagini incredibile! Messi, pus la pământ de un suporter la meciul lui Inter Miami. Bodyguardul nu a fost pe fază. Video

ADVERTISEMENT

Inter Miami a jucat un amical în Puerto Rico cu Independiente del Valle. Echipa din Florida s-a impus cu scorul de 2-1. La final a avut loc un incident. Lionel Messi a fost doborât de un fan care a reușit să păcălească forțele de ordine și a intrat pe suprafața de joc.

Organizare dezastruoasă! Un fan l-a doborât pe Lionel Messi

Starul argentinian a fost trântit la pământ după ce un suporter mult prea entuziast a pătruns pe teren și a reușit să ajungă în zona lui Lionel Messi. Forțele de ordine nu au putut să îl prindă la timp, iar fanul s-a năpustit asupra fostului jucător de la Barcelona, care a căzut.

ADVERTISEMENT

nu a mai putut să își păstreze echilibrul, după ce fanul s-a agățat efectiv de el. Incidentul s-a încheiat abia în momentul în care un agent de securitate a intervenit prompt și l-a pus la pământ pe suporter. Ulterior, acesta a fost scos din stadion. Înainte de a intra pe teren, suporterul s-a asigurat că Yassine Cheuko, bodyguardul lui Messi, nu este pe fază.

يا لطيف يالفوضى — Messi World (@M10GOAT)

Partida dintre și Independiente del Valle, disputată pe Estadio Juan Ramón Loubriel, în Bayamón, Puerto Rico, a fost întreruptă în minutul 89, după ce mai mulți suporteri au pătruns pe teren.

ADVERTISEMENT

Nu a fost singurul incident. Forțele de ordine nu au făcut față fanilor

În mijlocul haosului creat, Lionel Messi și-a păstrat calmul: a oferit un autograf pe tricoul unui fan, în timp ce un alt suporter a reușit chiar să își facă un selfie cu superstarul argentinian, înainte ca forțele de ordine să intervină pentru a restabili ordinea.

ADVERTISEMENT

Nu a fost însă singura problemă. Partida a fost întârziată aproximativ o oră, întrucât s-a comis o mare greșeală de organizare. Ambele echipe au purtat tricouri de culoare neagră. Nu s-a găsit nicio soluție, iar meciul a început în aceste condiții. Spectatorii au reușit cu greu să distingă jucătorii de pe teren.