Sport

Imagini incredibile! Messi, pus la pământ de un suporter la meciul lui Inter Miami. Bodyguardul nu a fost pe fază. Video

Momente tensionate la amicalul lui Inter Miami din Puerto Rico: Lionel Messi a fost doborât de un fan care a pătruns pe teren. Cum s-a întâmplat totul.
Alex Bodnariu
27.02.2026 | 11:17
Imagini incredibile Messi pus la pamant de un suporter la meciul lui Inter Miami Bodyguardul nu a fost pe faza Video
ULTIMA ORĂ
Organizare dezastruoasă! Un fan l-a doborât pe Lionel Messi
ADVERTISEMENT

Inter Miami a jucat un amical în Puerto Rico cu Independiente del Valle. Echipa din Florida s-a impus cu scorul de 2-1. La final a avut loc un incident. Lionel Messi a fost doborât de un fan care a reușit să păcălească forțele de ordine și a intrat pe suprafața de joc.

Organizare dezastruoasă! Un fan l-a doborât pe Lionel Messi

Starul argentinian a fost trântit la pământ după ce un suporter mult prea entuziast a pătruns pe teren și a reușit să ajungă în zona lui Lionel Messi. Forțele de ordine nu au putut să îl prindă la timp, iar fanul s-a năpustit asupra fostului jucător de la Barcelona, care a căzut.

ADVERTISEMENT

Campionul mondial nu a mai putut să își păstreze echilibrul, după ce fanul s-a agățat efectiv de el. Incidentul s-a încheiat abia în momentul în care un agent de securitate a intervenit prompt și l-a pus la pământ pe suporter. Ulterior, acesta a fost scos din stadion. Înainte de a intra pe teren, suporterul s-a asigurat că Yassine Cheuko, bodyguardul lui Messi, nu este pe fază.

Partida dintre Inter Miami CF și Independiente del Valle, disputată pe Estadio Juan Ramón Loubriel, în Bayamón, Puerto Rico, a fost întreruptă în minutul 89, după ce mai mulți suporteri au pătruns pe teren.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

Nu a fost singurul incident. Forțele de ordine nu au făcut față fanilor

În mijlocul haosului creat, Lionel Messi și-a păstrat calmul: a oferit un autograf pe tricoul unui fan, în timp ce un alt suporter a reușit chiar să își facă un selfie cu superstarul argentinian, înainte ca forțele de ordine să intervină pentru a restabili ordinea.

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile...
Digisport.ro
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire

Nu a fost însă singura problemă. Partida a fost întârziată aproximativ o oră, întrucât s-a comis o mare greșeală de organizare. Ambele echipe au purtat tricouri de culoare neagră. Nu s-a găsit nicio soluție, iar meciul a început în aceste condiții. Spectatorii au reușit cu greu să distingă jucătorii de pe teren.

Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc...
Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre optimile UEFA Champions League. Când are loc tragerea la sorți și care pot fi șocurile din sferturi și semifinale. Cum poate arăta traseul lui Drăgușin spre finală
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB:...
Fanatik
U Cluj – Oțelul Galați, miză uriașă pentru play-off! Rezultat surpriză pentru FCSB: ”O să meargă foarte motivați la Cluj. Văd un egal”
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când...
Fanatik
Dan Alexa și-a ales favorita la titlu în SuperLiga: ”Până acum clacau”. Când și-a dat seama cine va fi noua campioană
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | E gata: Gică Hagi și-a dat acordul să semneze! Când va...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: Gică Hagi și-a dat acordul să semneze! Când va fi prezentat oficial
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!