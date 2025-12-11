Imagini incredibile! Titularul Universității Craiova a venit plâns la interviu după 1-2 cu Sparta Praga: „Jur, am dat totul”. Video

ADVERTISEMENT

Confruntarea din grupa principală a Conference League a fost una plină de momente tensionate, care a inclus un penalty ratat de olteni și un gol primit în ultimele minute. Vasile Mogoș, titularul din apărarea Universității Craiova, a venit în lacrimi la interviu.

Vasile Mogoș, extrem de emoționat după eșecul Craiovei cu Sparta Praga

Vasile Mogoș a fost vizibil afectat de eșecul pe care Universitatea Craiova l-a înregistrat și a avut lacrimi în ochi la interviurile de după meci. Acesta a lăudat echipa cehă și a spus că este cel mai puternic adversar pe care l-au întâlnit oltenii până acum.

„Sunt o echipă foarte puternică, am încercat să luăm măcar un punct, din păcate nu s-a putut. Vă dați seama, sunt meciuri din care ieși frustrat, când ești aproape să ajungi unde ne dorim toți. Ăsta e fotbalul, format din detalii. Și eu poate puteam să fac mai mult la golul 2, dar jur, am dat totul. Până când arbitrul nu fluieră nu se termină meciul, asta e.

Am încercat să ținem de scor, mai era puțin, toată lumea spera să aducem acasă un punct. Suntem obosiți, jucăm la 3-4 zile. Cu siguranță, da, cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o. Acum ne gândim la următorul meci și vedem ce va fi”, a declarat Vasile Mogoș la interviurile de după meci.

Interviul lui Vasile Mogoș de la finalul meciului Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2

Universitatea Craiova are în continuare șanse bune la calificarea mai departe în Conference League

Oltenii rămân cu 7 puncte după 5 partide și au în continuare . Dacă reușea să câștige un punct din duelul cu Sparta Praga atunci era sigură de locul mai departe în competiție, însă acum au nevoie să scoată un rezultat pozitiv în ultima rundă, ce va fi în ianuarie.

se deplasează la Atena, unde va juca împotriva lui AEK Atena, echipă la care evoluează și Răzvan Marin. Trupa lui Filipe Coelho trebuie să facă măcar un egal pentru a-și asigura locul în primăvara europeană. Anul trecut, cea mai slabă echipă care a acumulat 7 puncte a încheiat pe locul 24. Aşadar, Universitatea Craiova nu are mult spaţiu de manevră înainte de ultima etapă. Dacă va scoate cel puţin un egal se califică în play-off, dacă pierde, sunt şanse mari să fie eliminată.