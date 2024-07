Imagini înduioșătoare cu Irinel Columbeanu și fiica sa, Irina. Tânăra este un adevărat sprijin pentru fostul milionar în euro

cu Irinel Columbeanu și fiica sa, Irina. Tânăra este un adevărat sprijin pentru fostul milionar în euro. Cei doi au fost surprinși împreună în urmă cu puțină vreme, alături de Ramona Gabor.

Fotografii emoționante cu Irinel Columbeanu și fata sa, Irina. Adolescenta este un real suport pentru fostul om de afaceri

Fotografii emoționante cu Irinel Columbeanu și , Irina. Adolescenta este un real suport pentru fostul om de afaceri. Tânăra de 17 ani petrece foarte mult timp cu figura paternă de când a ajuns în România.

ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de două săptămâni ajungea pe meleagurile natale, iar acum a fost filmată la azilul de bătrâni din Ghermănești unde locuiește fostul milionar în euro de ceva vreme. Cei doi au stat de vorbă minute bune în curtea instituției.

Cu această ocazie adolescenta s-a dovedit un sprijin foarte mare pentru tatăl său. L-a ținut tot timpul de braț, apropierea dintre ei fiind vizibilă. Se vede cu ochiul liber că au o relație frumoasă care a rămas solidă în ultimii ani.

ADVERTISEMENT

Ulterior, fostul afacerist și fiica sa au urcat într-un bolix de lux, condus de Ramona Gabor. Potrivit , Irinel Columbeanu și Irina au plecat în formulă completă spre un restaurant din Capitală. Vezi imaginile .

Irina Columbeanu, declarații inedite despre tatăl său

Irina Columbeanu a făcut declarații inedite despre revederea cu tatăl său, Irinel, atunci când a ajuns în România, după ce 6 ani a locuit în Statele Unite ale Americii. Adolescenta are numai cuvinte de laudă pentru figura paternă.

ADVERTISEMENT

Tânăra spune că îi datorează foarte multe fostului milionar în euro care a crescut-o singur câțiva ani buni. Fiica fostului afacerist i-a simțit enorm lipsa, fiind recunoscătoare pentru vizita pe care o face zilele acestea.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult!

ADVERTISEMENT

A fost o schimbare foarte bună și pozitivă. Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și îi mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră!

El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a declarat Irina Columbeanu în emisiunea , de pe Youtube. Momentan nu se știe când va pleca în America fiica lui Irinel Columbeanu.