Imagini inedite cu Lili Sandu la 40 de zile de când a născut: „Am slăbit 15 kilograme. Mai am 8 de dat jos”

Lili Sandu a devenit mamă pentru prima dată pe 10 august prin cezariană și a adus pe lume un băiețel de nota 10.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a postat pe Instagram imagini cu abdomenul ei după sarcină și a mărturisit cât a reușit să slăbească în toată această perioadă.

Fericită că și-a revenit fizic destul de repede, actrița a ținut să le împărtășească admiratoarelor sale și ce are de gând să facă pentru a scăpa și de restul kilogramelor pe care le-a acumulat în perioada celor 9 luni de sarcină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lili Sandu, la 40 de zile de la naștere

Actrița este fericită că a reușit să-și revină după naștere, chiar dacă a rămas cu câteva kilograme în plus și abdomenul ei nu mai arată ca înainte. Lili Sandu este încrezătoare că va reuși să slăbească și mărturisește că va urma un program de tonifiere cu un antrenor personal de sport.

„S-au împlinit 40 de zile de când am născut, de la operația de cezariană. Am slăbit cam un kilogram pe săptămână. Mă gândeam să vă fac un update. Plus cele 10 kilograme pe care le-am lăsat în spital. Am slăbit 15 kilograme și ceva. Mai am 8 kilograme de slăbit, dar doar prin tonifiere și sport. Uterul s-a mai strâns, iar acum trebuie să lucrăm la tonifiere și definire și așa mai departe. ”, a spus Lili Sandu pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Actrița și Silviu Țoțu, celebrul manechin care a cucerit podiumurile din toată lumea, au devenit părinții unu băiețel care i-a împlinit ca oameni și părinți. Copilul a primit numele de Thomas Jay, după ce vedeta l-a visat și i-a spus care să fie inițialele numelui său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Atunci când viața capătă un sens. Aseară, 10.08.20120, miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 gr m-au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire… Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit! 🐣🦁✨🤍”, este mesajul scris de Lili Sandu pe internet în ziua când a devenit mămică.