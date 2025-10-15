Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București

Gigi Becali este mândru de cele 3 fete din mariajul cu soția sa, Luminița. În urmă cu puțin timp au fost surprinse câteva imagini inedite cu nepoatele latifundiarului din Pipera. Iată cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc cunoscut din București.

Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali

Are 3 fete și tot atâtea nepoate, fiind un familist convins. Le-a oferit o educație aleasă copiilor săi, având numai cuvinte de laudă la adresa lor. În plus, le oferă tot ce au nevoie, mai ales din punct de vedere financiar.

Recent, au apărut mai multe fotografii neașteptate cu nepoatele celebrului om de afaceri. Fiica cea mare a latifundiarului din Pipera a fost surprinsă într-o ipostază neașteptată alături de partenerul de viață, Mihai Mincu.

Cei doi soți au apărut într-un parc din Capitală, alături de doi dintre cei trei copii. Au mers într-un loc dedicat celor mici, unde s-au distrat și s-au simțit extraordinar de bine, în ciuda temperaturilor din termometru.

Pentru această ocazie fiica lui Gigi Becali a purtat o pereche de pantaloni albi și un trenci bej. Ținuta a fost completată de un tricou, partenerul de viață asortându-se de minune cu Teodora. În schimb, Mihai Mincu a reușit să epateze cu un ceas de lux.

Se pare că accesoriul este unul extrem de valoros. Aparține brandului Audemars Piguet, având un cost de aproximativ 155.300 de euro. În rest, cei doi tineri nu au ieșit în evidență la ieșirea în parcul din București. Vezi imaginile

Teodora Becali, mamă de trei fetițe

Teodora este fiica cea mare a lui Gigi Becali. Tânăra este o persoană discretă care nu-și dorește să se afișeze în spațiul public. A studiat la Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice.

De asemenea, deține un master în Adminstrarea Afacerilor. În planul personal, este căsătorită din anul 2019 cu omul de afaceri Mihai Mincu alături de care a avut parte de o nuntă fabuloasă, demnă să fie povestită mai departe.

După cununie Teodora Becali a devenit mamă de 3 ori. A adus pe lume trei fetițe. Prima micuță s-a născut în vara lui 2020 și a primit numele Maria. A doua fetiță a venit pe lume în vara lui 2022. A treia naștere s-a produs în mare secret în 2024.

În altă ordine de idei, fata cea mare a lui Gigi Becali deține toate acțiunile clubului de fotbal FCSB. Anunțul a fost făcut în ianuarie 2025 chiar de afaceristul român care rămâne la conducere, deși în acte este trecută Teodora.

„Una dintre fete n-a vrut. Aia mică. A zis că nu are nevoie. E și asta o nebunie. Dacă oamenii nu vor… Fata mea nu vrea să fie filmată. Nu vrea să se scrie despre ea. Să scrie de mine, de Becali.

Eu sunt persoană publică. Lăsați copiii în pace. Eu i-am dat acțiunile fetei celei mari. Am întrebat-o și a acceptat, dar a zis că soțul ei nu va fi persoană publică”, a explicat latifundiarul din Pipera, pentru FANATIK.

Ce le cere Gigi Becali fetelor sale

Gigi Becali a mărturisit că vila din Pipera este trecută pe numele copiilor de ani buni. Afaceristul le-a dat fetelor sale foarte mulți , precizând că sunt cheltuitoare, dar cu toate acestea are o altă doleanță din partea lor.

„Eu mi-am lăsat fetele libere, le-am dat o educație, le-am spus biserica e biserică. Mă rog la Maica Domnului să-mi ajute fetele. Am vrut gineri frumoși și mă bucur că am ginere frumos.

Singurul lucru care a contat și l-am spus: băi, să întrebați, crezi în Dumnezeu? Că pe celelalte le ducem noi, ca familie, dar vezi dacă crede, că dacă nu crede, pe ăla nu poți să-l mai îndrepți.

În rest, le-am lăsat libere și să-și aleagă ceea ce vor ele”, a spus Gigi Becali, pentru emisunea Theo Show, în urmă cu ceva vreme, conform .