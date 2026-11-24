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Fotbalistul naționalei României și al echipei Legia Varșovia, Otto Hindrich, a fost surprins în câteva imagini inedite de către soția sa, Hermina. Frumoasa șatenă, care a studiat la Cluj-Napoca, le-a arătat tuturor cum arată această toamnă pentru ea.

Fotografii speciale cu portarul echipei naționale de fotbal a României

Otto Hindrich (24 ani) a apărut în lumina reflectoarelor datorită unor fotografii speciale. Portarul echipei naționale de fotbal a României , sărbătoare care a avut loc la finalul lunii octombrie. Jucătorul de fotbal din Cluj-Napoca a uimit pe toată lumea.

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Ulterior, fotbalistul de la Legia Varșovia i-a lăsat mască pe toți cu apărarea sa. Cu toate acestea, ar putea fi transferat din Polonia în perioada următoare. în ceea ce-l privește pe sportivul cotat de către Transfermarkt la suma de 3,5 milioane de euro. Tânărul se poate întoarce acasă.

Cu siguranță, familia lui se va bucura dacă va face acest pas. Partenera de viață, Hermina Zsigmond, îi este acestuia aproape la fiecare pas pe care-l face în carieră. Acum, se află în Varșovia, de unde a postat o serie de imagini neașteptate în care apare și celebrul portar. „O mică scrisoare de dragoste pentru toamna lui ’26”, este mesajul care însoțește pozele din mediul online.

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În una dintre fotografii, realizată într-un restaurant, a fost surprinsă mâna strângă a portarului la care se observă verigheta de la nuntă. Cei doi au făcut pasul cel mare în urmă cu doar câteva luni, povestea lor de dragoste datând de mulți ani. În altă poză Otto Hindrich apare cu zâmbetul pe buze, în timp ce butonează telefonul mobil. Imaginea a fost realizată de această dată undeva într-o locație cozy, unde relaxarea este cuvântul de ordine. Portarul echipei naționale de fotbal a României s-a lăsat imortalizat în mai multe cadre de frumoasa lui soție, care este o persoană extrem de discretă.

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Discreție maximă pentru soția portarului naționalei de fotbal

Partenera lui Otto Hindrich nu dorește să se afișeze prea mult, cu toate că a apărut alături de portar în mai multe materiale realizate de CFR Cluj. A fost filmată împreună cu renumitul fotbalist în multe campanii speciale, cum ar fi cea dedicată Zilei Îndrăgostiților. Hermina Zsigmond preferă să păstreze viața personală pe care puțini să o cunoască. Frumoasa șatenă este o prezență rezervată pe rețelele de socializare, unde postează adesea imagini din vacanțe. Adoră să călătorească și a ajuns deja în numeorase destinații din Europa. În schimb, fotbalistul care este unul dintre produsele academiei CFR Cluj este mai activ decât soția sa datorită meseriei.

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În altă ordine de idei, sportivul a fost legitimat la formația din Gruia încă de la vârsta de șase ani. Apoi, a făcut pasul către prima echipă după ce a parcurs toate grupele de juniori ale clubului. Goalkeeper-ul a fost vândut de CFR Cluj la începutul anului, pentru suma de 600.000 de euro. În prezent, Otto Hindrich este lăudat pentru performanțele de pe teren.