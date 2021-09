Imagini inedite din casa Emmei Răducanu din Londra. Unde își ține trofeul câștigat la US Open. Video

Este cea mai tânără câștigătoare a unui turneu de Grand Slam – după rusoaica Maria Sharapova – și are întreaga lume la picioare, dar preferă să rămână modestă și să-și trăiască viața cât mai discret cu putință.

În interviul acordat recent chiar de acasă, din Londra, unde se află și trofeele cucerite de-a lungul carierei, inclusiv cel de la US Open, Emma Răducanu a vorbit despre și a făcut o dezvăluire incredibilă.

Nu doar că nu s-a atins pentru moment de cele 2,5 milioane de euro oferite „la pachet” cu mult râvnitul trofeu, dar nici nu a dorit să verifice contul bancar. Lasă totul pe seama părinților (n.r. mama chinezoaică și tatăl român), chiar dacă a împlinit deja vârsta de 18 ani.

Primele imagini cu locuința din Londra a Emmei Răducanu. Acolo își ține toate trofeele

„Noaptea trecută am revăzut finala și am încercat să retrăiesc acele momente, să-mi aduc aminte cum m-am simțit atunci. A fost o experiență cu adevărat copleșitoare.

De fapt, nici acum nu conștientizez pe deplin ce am realizat. E amuzant pentru că urmăream meciul și aveam senzația că nu sunt eu cea care joacă și reușește asemenea lovituri. Parcă era altcineva.

Sunt foarte mândră de felul în care am reușit să trec peste anumite momente dificile. Le mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit și m-au susținut. Înseamnă foarte mult pentru mine să îi am alături, dar cel mai important a fost să rămân relaxată în acele momente, pentru că miza era uriașă.

Jucam o finală și nu aveam voie să mă las dusă de val, trebuia să tratez fiecare punct cu maximă serozitate. Am fost foarte agitată înainte de meci, mi se părea că ceva nu era în regulă, dar de îndată ce am intrat pe teren l-am tratat ca pe oricare altul, punct cu punct.

Când am ajuns acasă, părinții m-au îmbrățișat. Nu s-a întâmplat nimic special, nu a fost o sărbătoare. Încearcă să rămână discreți și asta e foarte bine.

Dacă îmi spun că sunt mândri de ce am realizat, pentru mine e de ajuns. Nu am cheltuit niciun ban din premiul de la US Open, nici măcar nu m-am uitat în contul bancar”, a mărturisit în interviul acordat pentru BBC.

A devenit ambasadorul celebrului brand Tiffany

În altă ordine de idei, trebuie spus că tânăra tenismenă cu origini românești se numără de acum printre ambasadorii celebrei mărci de bijuterii Tiffany & Co. Anunțul a fost făcut în cadrul celei de-a patra ediții a galei anuale British Vogue X Tiffany Fashion & Film, la care aceasta a participat, ca invitată de onoare.

„Este un brand iconic, de care m-am simțit legată în ultima perioadă. Am purtat inelul, brățara, cerceii și colierul pe toată durata turneului (n.r. US Open). Vor fi mereu speciale pentru mine”, a mărturisit Emma Răducanu.