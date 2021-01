Imagini înfiorătoare din interiorul spitalului Matei Balș! 5 oameni și-au pierdut viața în acest pavilion

Imagini înfiorătoare din interiorul spitalului Matei Balș au fost postate pe o rețea de socializare. Fostul candidat la alegerile locale, Tudor Tim Ionescu a adus acuze grave actualei conduceri a țării. Acesta a pus tunurile pe ministrul sănătății și pe primarul general al Capitalei.

„#VladVoiculescu spune lejer că el a făcut tot, #NicusorDan spune că nu sunt probleme cu căldura (deși zona apare pe tabelul de avarii al #Termoenergetica), #FlorinCitu se laudă ce bine au intervenit, iar #KlausIohannis ne spune(din nou) că e nevoie de reformă în sănătate…

Deci probabil pacienții sunt de vină, nu”, a scris Tudor Tim Ionescu după incendiul de la Institutul Matei Balș din Capitală.

Imagini de groază din interiorul spitalului Matei Balș!

Vă readucem aminte că pe lângă cele 5 persoane care și-au pierdut viața, au existat peste 100 de pacienți care au fost transferați sau mutați.

Ministerul Sănătăţii a transmis informaţii despre starea acestora. Astfel, majoritatea dintre ei se află într-o situație stabilă, însă pe oxigen. Instituţia mai precizează că în funcţie de rezultatele investigaţiilor atunci când este necesar pacienţii pot fi transferaţi între unităţile sanitare din Bucureşti.

„Starea pacienţilor este în curs de actualizare în funcţie de investigaţiile aflate în derulare în fiecare spital în care au fost transferaţi pacienţii. În funcţie de rezultatele investigaţiilor atunci când este necesar pacienţii pot fi transferaţi între unităţile sanitare din Bucureşti”, au spus reprezentanții ministerului.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a transmis că doi dintre pacienţii răniţi în urma incendiului de la Institutul “Matei Balş” din Capitală au fost transferaţi la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central, fiind internaţi la Terapie Intensivă. Alţi doi pacienţi, care nu au arsuri şi sunt în stare stabilă, au fost duşi la spitalul ROL 2 de la Institutul “Ana Aslan”.

Între timp, mai multe persoane s-au adunat în zona Institutului “Matei Balş” din Bucureşti, pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de incidentele repetate din sistemul sanitar românesc, în urma cărora pacienţi internaţi pentru diverse afecţiuni au murit arşi în spitale.

Mobilizarea la protest s-a făcut pe mai multe grupuri publice de pe reţelele socializare. Protestatarii au adus cu ei lumânări pe care le-au aprins în memoria celor cinci pacienţi decedaţi în incendiul produs vineri dimineaţă şi afişează pancarte cu mesajele “Opriţi măcelul din sănătate acum”, “Nu mai vrem victime nevinovate în sănătate” sau “Acceptăm lucruri de neacceptat”.

Printre cei care se află la protestul de la Institutul “Matei Balş” se numără cele două fondatoare ale Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, dar şi rude ale victimelor incendiului din clubul Colectiv.

De altfel, Oana Gheorghiu de la Asociaţia Dăruieşte Viaţă a postat pe Facebook, un mesaj prin care cere “oprirea improvizaţiilor” în spitale şi acces pentru organizaţiile neguvernamentale la fonduri europene.



“În ultimul an am tot auzit de creşterea numărului de paturi de terapie intensivă şi am tot încercat să spunem că acest lucru e fie periculos, fie neadevărat. Probabil era mai bine să fie neadevărat. Opriţi improvizaţiile în spitale. Opriţi risipa şi achiziţiile inutile. Construiţi spitale modulare până veţi construi adevărate spitale. Sunt soluţii rapide şi ieftine. Şi lăsaţi-ne pe noi, ONG urile, să aplicăm la fonduri europene şi să construim noi, până reuşiţi voi, dragi autorităţi”, transmite fondatoarea Asociaţiei Dăruieşte viaţă.