Sport

Imagini ireale din țara unde va juca CFR Cluj! Ce trebuie să facă jucătorii pentru a ajunge pe teren

Unul dintre cele mai ciudate stadioane din Europa se găsește la Oslo. Jucătorii sunt nevoiți să facă o mică plimbare până ajung să intre pe teren pentru meciul propriu-zis.
Traian Terzian
02.08.2026 | 09:16
Imagini ireale din tara unde va juca CFR Cluj Ce trebuie sa faca jucatorii pentru a ajunge pe teren
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Cum ajung jucătorii la un teren de fotbal din Norvegia. Sursă foto: colaj Fanatik
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Fotbalul din România este departe de lumea bună, însă nici în vestul Europei nu este totul la superlativ. Iar acest lucru este dovedit de un stadion din Norvegia în care jucătorii ajung la teren după o călătorie mai mult decât interesantă.

Un teren din Norvegia le creează probleme jucătorilor

Aflată la al treilea sezon pe prima scenă a fotbalului din Norvegia, formația KFUM Oslo își joacă meciurile de pe teren propriu pe KFUM Arena. Un stadion micuț și cochet de doar 3.300 de locuri, dar acest lucru nu este ieșit din comun.

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Sunt multe arene în Europa cu o capacitate redusă care să deservească echipe mai mici din zone care nu au cum să aducă mai mulți spectatori. Însă, KFUM Arena se diferențiază de celelalte printr-un lucru cu adevărat nemaiîntâlnit.

Nu există un tunel de acces pe stadion, deoarece vestiarele echipelor sunt separate de arena în sine și se află într-o clădire adiacentă. Așa că înainte de fiecare meci jucătorii, oficialii și personalul trebuie să traverseze un drum public pentru a ajunge pe teren.

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Pentru ca fotbaliștii să poată ajunge pe gazon este nevoie de forțe de ordine care să blocheze strada și accesul mașinilor. Totul pentru ca actorii principali să ajungă în siguranță pe iarba de pe KFUM Arena.

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Cine este KFUM Oslo

Deși este un club fondat în 1939, KFUM Oslo și-a petrecut cea mai mare parte a timpului în ligile inferioare ale fotbalului din Norvegia. Însă, la finalul anului 2023 a reușit o promovare istorică în Eliteserien, prima divizie.

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În primul sezon a terminat pe locul 8 și a ajuns în semifinalele Cupei Norvegiei, pentru ca un an mai târziu să încheie pe 12. În actuala stagiune, la jumătatea competiției se află pe poziția 14, antepenultima, care duce la un baraj de menținere/promovare, cu o formație venită din eșalonul secund.

Echipa este pregătită de Jorgen Isnes, care are la dispoziție un lot modest cotat la 8,2 milioane de euro. Vedeta este fundașul central Daniel Schneider, care are o cotă de 600.000 de euro, urmat de mijlocașul Brage Tobiassen și de extrem dreaptă Rasmus Eggen Vinge, ambii aflați la 500.000 de euro.

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CFR Cluj merge în Norvegia

În această vară, fotbalul românesc s-a intersectat destul de mult cu fotbalul norvegian. U Cluj a dat peste Brann Bergen în turul 2 preliminar al Conference League, dar trupa lui Cristiano Bergodi a fost eliminată după 2-2 și 1-3.

Concitadina CFR Cluj se va duela în turul 3 preliminar al Conference League cu o altă formație din Norvegia, Tromso IL. Prima manșă se va disputa în România, joi, 6 august, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în deplasare.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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