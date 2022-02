Imagini live din Kiev și celelalte orașe atacate de Rusia! Mărturii și temeri ale localnicilor

A fost o dimineață pe care omenirea nu și-ar fi dorit să o trăiască niciodată. Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să atace mai multe obiective din Ucraina și estul Europei pare a fi la un pas de război. De altfel, mai multe țări din zonă, inclusiv România au solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul de la Washington.

Potrivit , acest articol stabileşte un mecanism de consultare între Aliaţi, cu privire la impactul situaţiei actuale asupra securităţii NATO.

, dar și din celelalte orașe pe care rușii le-au atacat, au făcut deja înconjurul lumii. Între timp, forţe terestre au intrat în Ucraina, din Crimeea anexată, conform grănicerilor ucraineni, după ce Moscova a lansat o operaţiune militară.

Vehicule militare ruse, inclusiv blindate, au încălcat frontiera în regiunile Cernihiv (nord, la frontiera cu Belarus), Sumi (nord-est, la frontiera cu Rusia), Lugansk şi Harkov (est, la frontiera cu Rusia), pe podul dintre peninsulă şi Ucraina continentală.

Și de la acest asalt au apărut înregistrări video în care se văd vehicule rusești marcate cu litera ”Z”, vehicule care pătrund pe teritoriul Ucrainei fără să întâmpine vreo problemă.

TOS-1A thermobaric MLRS and other Russian military equipment entering Ukraine from Belarus. The location suggests they will take part in an operation towards Kyiv. Note the circle markers.

— Rob Lee (@RALee85)