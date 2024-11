Imagini memorabile cu Rafael Nadal la Paris. Ce omagiu a primit „Regele zgurii” în fața Turnului Eiffel. Video

Paris, orașul în care an de an are loc Grand Slam-ul de la Roland Garros, i-a adus un omagiu lui Rafael Nadal. Ajuns la 38 de ani, , pe care spaniolii au pierdut-o în fața Olandei.

Paris, omagiu pentru Rafael Nadal. Ibericul a câștigat de 14 ori pe zgura de la Roland Garros

În timp ce Rafa Nadal juca pentru ultima dată tenis, în sferturile de finală ale Cupei Davis, capitala Hexagonului, care l-a văzut adesea pe spaniol strălucind pe a adus un omagiu legendei din sportul alb.

Proiecția uriaşă a imaginii lui Nadal, realizată de furnizorul său istoric de echipament, Nike, a început la ora locală 18:50 și a luminat Parvis des Droits de l’Homme, în faţa grandiosului Turn Eiffel.

Un ecran uriaș de 10 metri înălţime a proiectat o siluetă impunătoare a lui „El Matador”, marcând punctul culminant al serii, înainte ca evenimentul să se încheie cu puţin înainte de ora 22:00.

Show-ul, care a durat aproape trei ore, a atras o mulţime de spectatori pentru a-l admira pe un Nadal care, la vârsta de 38 de ani, a pus capăt unei cariere impresionante, marcată în special de 14 titluri cucerite la Paris pe zgura de la Roland Garros.

. recibió este martes un homenaje gigante en París, con una proyección de un vídeo de diez metros de altura en la famosa Plaza del Trocadero, el punto desde donde mejor se contempla la Torre Eiffel. — Canal 44 (@CANAL44TV)

Proiecţia uriaşă este un omagiu simbolic adus unui om care, pe lângă performanțele sale uluitoare de pe terenul de tenis, a lăsat o impresie profundă asupra locuitorilor din capitala Franței.

Trocadero nu a fost ales întâmplător. Este locul în care Rafa Nadal a pozat în mai multe rânduri cu Coupe des Mousquetaires după victoriile sale de la Roland Garros.

Acela este totodată și locul în care „Regele zgurii”

La 38 de ani, Rafael Nadal s-a retras din sportul alb, pentru care a scris o istorie greu de egalat. De-a lungul carierei sale, care s-a întins pe parcursul a două decenii, spaniolul a câștigat nu mai puțin de 22 de titluri de Grand Slam.