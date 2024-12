Imagini nedifuzate la Pro Tv! Ce a făcut Raluca Moldoveanu, concurenta echipei lui Theo Rose și Horia Brenciu, după finala Vocea României 2024! Exclusiv

Raluca Moldoveanu a izbucnit în lacrimi la finala Vocea României 2024! Concurenta, din echipa lui Theo Rose și Horia Brenciu, a ieșit pe locul 3, în timp ce Aura Șova, din echipa lui Tudor Chirilă, a câștigat trofeul și marele premiu de 100.000 de euro.

Raluca Moldoveanu a izbucnit în lacrimi, pe scena Vocea României 2024. Ce au făcut Theo Rose si Horia Brenciu?

Reporterii FANATIK, aflați la fața locului, vă prezintă imagini exclusive, nedifuzate de Pro Tv, după încheierea finalei Vocea României 2024. Raluca Moldoveanu s-a abținut să plângă în timpul live-ului, însă la final, a izbucnit în lacrimi. Probabil emoțiile acumulate și oboseala și-au spus cuvântul în cazul ei, astfel că a simțit nevoia să se elibereze.

Lânga ea au fost nimeni alții decât antrenorii ei, Theo Rose și Horia Brenciu, care au îmbrățișat-o și i-a încurajat-o. Lânga Theo Roșe a fost și soțul Anghel Damian, prezent și el, în public, pe tot parcursul live-ului Vocea României 2024.

. Cei patru finaliști au cântat câte trei piese fiecare, iar telespectatorii au decis, prin vot, că Aura Șova merită să fie câștigătoarea sezonului. Concurenta a plecat acasă cu trofeul Vocea României 2024, dar și premiul de 100.000 de euro.

Raluca Moldoveanu, din echipa Theo Roșe & Horia Brenciu s-a clasat pe locul 3, Robert Lukian, din echipa Smiley, pe locul 2 și Narcisa Badea, din echipa Irina Rimes, pe locul 4.

Tudor Chirilă, antrenorul care a câștigat și acest sezon, spune că a fost o ”luptă” strânsă. Într-una din pauze, el și-a făcut câteva poze cu Raluca Moldoveanu.

Tudor Chirilă: „Au fost voci excepționale în concurs”

„Ține foarte mult de cum au votat oamenii de acasă. Ține foarte mult de momente. Poate faptul că Aura este o fată care, realmente, simte în zona folclorului românesc și în zona șansonetei românești… Au fost voci excepționale în concurs și cred că publicul de data asta a votat emoția mai mult. Încerc și eu să-mi dau seama, pentru că nu am plecat ca favoriți. A fost o finală strânsă”, a spus antrenorul Tudor Chirilă.

Aura Șova, câștigătoarea Vocea României 2024, a cântat una din piese alături de Tudor Chirilă. Pe scenă a avut loc și un moment actoricesc realizat de Marius Manole. Acesta ne-a povestit, într-un interviu exclusiv, cum a venit propunerea de a participa la emisiunea de la Pro Tv.

„Pare că am fost un purtător de noroc și asta este minunat să fii. Propunerea de a participa alături de Aura Șova a venit printr-un SMS și am crezut că mă cheamă să cânt. Și am zis ”Tudor, ești nebun? Eu cânt prost!”. Și el a zis ”Nu măi, nu să cânți, să dansezi, să faci un moment actoricesc”.

Marius Manole, pe scenă, la momentul Aurei Șova, câștigătoarea Vocea României 2024

Am zis ”Aoleu, eu nu mai dansez, n-am mai dansat de mult. Dar zic, dacă mă rogi tu…” Eu îl admir foarte tare pe Tudor, îl iubesc foarte tare și nu pot să-l refuz, așa că am acceptat. N-am știut ce mă așteaptă, era programul complicat. Am fugit din spectacol de la Teatrul Național, în seara asta (n.r. 20 decembrie, finala Vocea României), am plecat de la aplauze, îmi pare rău pentru publicul de acolo. Dar trebuia să ajung aici. Am fugit de la aplauze. Am ajuns aici la 22.05 și noi intram la 22.30. Și până m-am schimbat, până m-am încălzit puțin, totul a fost așa, pe fugă”, ne-a declarat Marius Manole.