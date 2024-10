Imagini neobișnuite surprinse pe străzile din Capitală. O căprioară a fost văzută în timp ce se plimba printre blocurile din Sectorul 3

O căprioară a fost surprinsă în timp ce se plimba printre blocurile din Sector 3, București. Un trecător a reușit să o filmeze, iar videoclipul s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare.

Căprioara din Sector 3

Locuitorii Sectorului 3 din București au avut ocazia de a vedea o plimbându-se pe străzi. Un trecător a filmat animalul care părea speriat și dezorientat. În acel moment, se afla, mai exact, în zona Piața Miniș.

ADVERTISEMENT

Videoclipul a strâns peste 200 de aprecieri. Cel care a postat filmulețul a ținut să precizeze că „nu este trucaj”. Comentariile utilizatorilor au fost pe măsură. Unii s-au amuzat pe seama acestui eveniment.

„Este meritul lui Negoiță. A crezut căprioara că este în pădurea de platani”, spune chiar Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3. „Să mai ziceți că nu a făcut Negoiță pădure în S3”, a afirmat un internaut.

ADVERTISEMENT

În același timp, alți oameni sunt îngrijorați cu privire la viața animalului și au semnalat această problemă unei organizații care se ocupă de salvarea și reabilitarea animalelor sălbatice. Se pare că a mai fost văzut astăzi, de alte persoane, în zona Mega Mall.

„Cred că a fost deținută ilegal de cineva și a scăpat. Nu are ce să caute în oraș, nu are cum să supraviețuiască”, spune un utilizator. „Sper să o ajute cineva, probabil e foarte speriată”, a spus altcineva în comentarii.

ADVERTISEMENT

Vulpea de la Palatul Cotroceni

În acest an, un alt a fost zărit de trecători, chiar în zona Palatului Cotroceni. O vulpe a fost fotografiată printre blocurile din București. Un localnic presupune că obișnuiește să se ascundă în subsolul unui bloc.

„Azi dimineață în Crângași pe Pădureni, o vulpe. Da, eram cu cățelul afară. Azi dimineață am văzut-o prima oară. S-ar putea să se ascundă în subsolul unui bloc. Am vrut să o filmez mai de aproape şi a dispărut. Pe la 6 dimineața am văzut-o”, a dezvăluit acesta, pentru observatornews.ro.

ADVERTISEMENT

Îngrijorător este faptul că aceste cazuri nu sunt izolate, iar astfel de situații au mai existat pe raza Bucureștiului. Anterior, un mistreț a fost văzut cum se plimba pe trotuar în nordul Capitalei.