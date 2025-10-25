Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video

ADVERTISEMENT

La doi ani după ce a jucat ultimul meci pentru Concordia Chiajna, Gabi Tamaș a revenit pe teren într-un meci oficial. În urmă cu câteva luni, fostul internațional român s-a înțeles cu echipa de Liga a IV-a, Roberto Ziduri, pentru a fi atât consilier, cât și jucător. Astăzi, fostul fundaș al naționalei a jucat primul meci pentru formația din Dâmbovița.

Imagini de colecție! Gabi Tamaș pe teren la aproape 42 de ani

Gabi Tamaș a avut o carieră de invidiat, cu meciuri în Premier League, La Liga, Ligue 1 și Superliga Turciei. Cu toate acestea, misiunea fostului internațional pare să nu se fi terminat. Deși mulți alții ar fi preferat să stea liniștiți și departe de fotbal, după o carieră de 25 de ani, Gabi Tamaș alege să-și petreacă timpul tot pe gazon.

Acum câteva luni, fundașul central a ajuns la o înțelegere cu o echipă din Liga a IV-a din Dâmbovița, iar astăzi, 25 octombrie 2025, Gabriel Tamaș a fost prezent la primul meci pentru formația numită „Roberto Ziduri”, imaginilie fiind oferite pe pagina de Facebook DB-sport.ro.

Gabi Tamaș joacă fără nicio pretenție financiară la Liga a IV-a: „Bem un șpriț, mâncăm bine…”

Pasiunea pentru fotbal îl face pe Gabi Tamaș să vină la formația dâmbovițeană fără niciun fel de pretenție financiară, deoarece resursele clubului ar fi fost, oricum, limitate. la Concordia Chiajna,

„Mie nu îmi trebuie bani, vin când pot. Stau după meci, bem un șpriț, mâncăm, cum se face, și sănătate! Am vorbit cu Dan și i-am zis că poate să cheltuie mult mai puțini bani ca să promoveze. Eu dacă pot să joc, joc! L-am ajutat pe Dan Negriloaia și îl ajut pentru că avem prieteni comuni. El a cheltuit foarte mulți bani în ultimii ani. I-am zis că nu poate să facă chestia asta, am zis că îl ajut eu și o să vadă cât o să cheltuie de acum încolo. Mai puțin!

Mie nu îmi trebuie vreo funcție la Roberto Ziduri, pentru că am funcție la Concordia Chiajna. O să mai vină câțiva băieți, deja am vorbit cu mai mulți. Dacă mă bag, mă bag bine, nu o fac ca să mă fac de râs”, spunea Gabi Tamaș în luna iulie, conform cancan.ro

Cum arată CV-ul lui Gabriel Tamaș

Gabi Tamaș și-a început aventura fotbalistică la FC Brașov, urmând să ajungă la Dinamo, echipă ce l-a lansat în fotbalul mare. În anul 2003, „câinii roșii” primeau 2 milioane de euro de la Galatasaray în schimbul tânărului stoper.

De-a lungul carierei sale, Tamaș a bifat meciuri în cele mai tari campionate ale lumii pentru echipe precum AJ Auxerre, Celta Vigo sau West Bromwich Albion. Pentru echipa națională, el a adunat 67 de selecții și a înscris de trei ori sub tricolor.