Imagini post-apocaliptice în Shanghai. Prețul strategiei zero-COVID: oameni înfometați sau bătuți pe străzi şi animale de companie ucise. “Restricțiile sunt mai periculoase decât boala”

Rețelele de socializare au început să fie inundate cu zeci de înregistrări din Shanghai, cel mai important centru financiar al Chinei și al doilea oraș ca număr de locuitori, cu oameni ce se aruncă de la etajele clădirilor, cu zeci de animale de companie ce urmează să fie ucise și cu oameni flămânzi bătuți de autorități, totul în haosul creat de politica zero-COVID impusă de autoritățile comuniste de la Beijing.

Imaginile disperării în Shanghai. Prețul strategiei zero-COVID

Cei peste 25 de milioane de locuitori ai Shanghaiului au fost plasați într-un lockdown strict de la sfârșitul lunii martie, și deja, după trei săptămâni în care au fost închiși în casele lor, în mediul online au început să apară înregistrări cu oamenii care au rămas fără mâncare și care se opun restricțiilor impuse de către autorități. Deși de la sfârșitul lunii martie până acum au fost raportate circa 370.000 de cazuri noi de infecție, o cifră aproape nesemnificativă în comparație cu numărul cazurilor raportate în țările occidentale, autoritățile de la Beijing au insistat cu politica lor zero-COVID.

ADVERTISEMENT

Astfel, cu un procent de vaccinare scăzut, în special în rândul populației în vârstă, și cu o rată de vaccinare datorată în special propriului vaccin mai puțin eficient, China s-a confruntat în ultimele săptămâni cu un număr record de infecții cauzat de varianta Omicron. În ciuda faptului că această tulpină s-a dovedit a fi mai puțin severă, autoritățile chineze au rămas consecvente și au impus restricții draconice pentru a împiedica răspândirea virusului.

Astfel, una din măsurile draconice impuse este izolarea persoanelor testate pozitiv, inclusiv dacă vorbim de cazuri asimptomatice sau de infecții ușoare. Nu fac excepție de la această regulă nici măcar copiii, care dacă sunt testați pozitiv sunt separați de familiile lor. „Dacă micuțul are mai puțin de 7 ani, acești copii vor primi tratament într-un centru de sănătate publică. Pentru copiii mai mari sau adolescenți… îi izolăm în principal în locuri centralizate (de carantină)”, a declarat săptămâna trecută Wu Qianyu, un oficial al Comisiei Municipale de Sănătate din Shanghai.

ADVERTISEMENT

Video Another video of 200 children locked up in COVID quarantine at the Shanghai Public Health Clinical Center has been published online. The children were separated from their parents. Only 10 nurses care for 200 children. The Chinese Communist Party is reportedly trying — BBlues60 (@BBlues60)

În plus, după mai mult de trei săptămâni în care au fost închiși în casele lor mulți locuitori ai orașului au rămas fără alimente. În mediul online au apărut zeci de înregistrări cu oameni bătuți de forțele de ordine pentru nerespectarea restricțiilor draconice.

In , Covid workers brutalized an old couple, their daughter (in black coat) trying to beg them to stop beating was also knocked down & groaned in agony. — Northrop Gundam (@GundamNorthrop)

La fel, persoanele care nu au fost de acord ca locuințele lor să fie transformate în centre de carantină au fost brutalizate de către forțele de ordine.

ADVERTISEMENT

The Shanghai police who works for the Chinese Communist party arrested the innocent people who don’t allow them to move the covid patient into their leasing apartment…… The Chinese Communist party forced the tenant out of their house. — 小鴨鴨 (@littleduck977)

Cu adevărat dureroase sunt și imaginile cu zeci de animale de companie ale persoanelor testate pozitiv și mutate în centre de carantină, animale de companie ce potrivit autorităților urmează să fie ucise.

Pets collected from people who have tested positiv for Covid in to be killed.

Heartbreaking and evil. — mina bai (@bai_mina)

Săptămâna trecută, , ce aparent încerca să fugă după stăpânul lui ce era dus la un centru de carantină, au creat un val de indignare în masă. „Într-un final am sperat să-l lăsăm liber și să devină un câine vagabond, măcar așa nu ar fi murit de foame. Nu ne-am imaginat că va fi omorât în bătaie imediat ce am plecat”, a scris stăpânul cățelului pe o rețea socială după acest incident. Potrivit celor de la CNN, autoritățile au transmis că s-au temut ca nu cumva animalul de companie să fie și el infectat.

ADVERTISEMENT

Imagini cu oameni car plâng de foame sau cu cei bătuți de autorități vin să completeze acest peisaj post-apocaliptic în unul din cele mai avansate și moderne metropole ale lumii.

ADVERTISEMENT

The woman in was crying for starvation. — Quantumist-Sam (@martingalequant)

Shanghai authorities don’t hesitate to use the rod, as Ill-advised lockdowns continue under China’s zero-COVID policy. — Steve Hanke (@steve_hanke)

Primele decese anunțate

Luni, autoritățile din Shanghai în urma infectării cu noul coronavirus: două femei în vârstă de 89 și 91 de ani și un bărbat de 91 de ani, ce sufereau de mai multe co-morbidități și nu erau vaccinate. susține însă că autoritățile chineze au încercat să mascheze cifrele oficiale și arată că, după o serie de interviuri cu mai mulți manageri de spitale, numărul real al deceselor în urma infecției cu tulpina Omicron este însă mult mai ridicat.

În fapt, autoritățile chineze au raportat de la începutul lunii martie doar două decese și puțin peste 400.000 de cazuri noi în toată țara, asta deși doar în Shanghai în ultimele trei săptămâni zilnic au fost raportate peste 20.000 de cazuri noi. Experții sunt de părere că pentru această imagine nerealistă de vină este politica sanitară a Beijingului ce nu clasifică decesele COVID astfel decât atunci când nu există alte co-morbidități serioase, precum cancer, boli cardiovasculare sau diabet.

„Numerele nu sunt corecte, însă spitalele din Shanghai nu acționează așa intenționat. De la început China a avut o altă politică de a înregistra decesele COVID. E dificil să spunem că este o politică intenționată de a acoperi impactul pandemiei, ci pare mai degrabă o consecință directă a modului îngust în care China cataloghează decesele COVID”, a declarat pentru Financial Times Chen Zhengming, profesor de micro-biologie la Universitatea Oxford. Pe de altă parte însă, alți experți susțin că autoritățile de la Beijing continuă „să se joace cu statisticile” în scopul de a „demonstra” că au reacționat la pandemia COVID mai bine decât statele occidentale.

Chinese man who was running without a mask in Shanghai gets treated like an animal by globalist COVID stormtroopers. Disgusting! — Big Sky Guy (@BigSkyGuy57)

Publicația londoneză notează luni că un număr tot mai mare dintre locuitorii afluenți ai Shanghaiului au început să-și caute diferite destinații unde să emigreze, totul din cauza politicilor sanitare impuse de către autorități.

„Autoritățile obligă oamenii să-și sacrifice cele mai elementare nevoi din cauza unei boli care este doar puțin mai severă decât o banală gripă. Clienții noștri aleg să voteze astfel și să plece definitiv din țară”, a declarat pentru șeful unui firme de consultanță în domeniul imigrării, subliniind că numărul acestor cereri a explodat în ultimele zile.

🇨🇳 An elderly Chinese man didn’t stay at home and decided to walk his dog. The COVID stormtroopers caught him and captured his dog with a net and took him away. — Farhang Faraydoon Namdar (@NamdarFarhang)

, o americancă de origine chineză ce anul acesta candidează pentru un fotoliu în Congresul American din partea Partidului Republican, a criticat chiar lipsa de reacție a autorităților de la Washington de a critica restricțiile impuse în Shanghai.

„Sunt îngrozită de ceea ce se întâmplă cu cei 25 de milioane de locuitori din Shanghai. Oamenii mor de foame și țipă pentru libertate la ferestrele caselor lor. Mulți oameni cu probleme medicale nu pot avea acces la îngrijiri medicale, spitalele sunt închise din cauza lipsei de personal, iar animalele de companie ale oricărei persoane testate pozitiv pentru COVID-19 sunt ucise de bătăuși. Această politică nu are nicio bază științifică. Restricțiile impuse sunt mai periculoase decât boala în sine”, a spus ea.

Experții sunt îngrijorați cu privire la posibilitatea ca să se repete în tot mai multe regiuni din China, însă analiștii politici susțin că liderul chinez Xi Jinping se află în poziția în care nici nu poate tolera criticile la adresa politicii zero-COVID dar nici nu poate da înapoi de la o politică sanitară cu care și-a asociat imaginea, în special acum când se apropie congresul Partidului Comunist Chinez. „Prevenția și controlul nu pot fi relaxate”, a spus , înlăturând orice speranță că Beijingul ar putea renunța la