Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. Condițiile incredibile în care a crescut miliardarul român

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Având în conturi peste 2 miliarde de euro, Ion Țiriac (87 de ani) este la ora actuală unul dintre cei mai bogați români. Acesta a fost constant în top 3 al celor mai înstăriți oameni de afaceri din țara noastră, indiferent de vremuri, de crizele economice sau de alți factori. Nu mulți sunt la curent cu detalii legate de originile fostul sportiv. În cele ce urmează vom prezenta date extrem de interesante despre zona și casa în care a copilărit Țiriac.

Unde a crescut și a copilărit Ion Țiriac. Imagini cu casa din care a plecat miliardarul român

În această primăvară, cunoscutul om de afaceri Ion Țiriac a împlinit 87 de ani. Fost jucător de hochei, dar mult mai cunoscut pentru faptul că a jucat tenis, magnatul a devenit, treptat, asta după ce a pus capăt activității sportive, un om de afaceri de mare succes. Țiriac a fost primul român a cărui avere a trecut de borna psihologică de 1 miliard de euro. Automat, el a fost primul român care a intrat în topul Forbes al miliardarilor lumii.

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din centrul țării. S-a născut pe data de 9 mai 1939, la Brașov, într-un apartament deloc impresionant, ba dimpotrivă, unul modest, de două camere de pe Strada Cerbului, în cartierul Şchei. Este fiul lui Ion și al Ecaterinei, amândoi ardeleni originari din județul Alba.

Ion Țiriac a crescut aici alături de sora sa, Rodica. Modestul apartament este situat la parterul unei case. În prezent, zona în care se află imobilul și-a păstrat în mare parte aspectul din urmă cu mai multe decenii. Strada, una specifică acestei zone din țară, este îngustă, liniștită și înconjurată de case vechi. Majoritatea sunt construite în stilul specific Brașovului istoric.

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Astăzi, cei care trec pe Strada Cerbului, în cartierul Şchei, pot vedea, la numărul 5, o poartă din lemn, care duce spre curtea interioară a imobilului. Este în continuare un spațiu modest care este în opoziție toată cu imaginea actuală a lui Ion Țiriac. Acesta din urmă a fost văzut venind aici de mai multe ori. Au spus-o foștii lui vecini.

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Detaliu interesant despre casa părintească a lui Ion Țiriac

În ciuda faptului că are o nu deține casa în care a copilărit. În cursul timpului, miliardarul ar fi încercat de mai multe ori să achiziționeze casa în care a copilărit. Imobilul încă se află în proprietatea statului. Încercările omului de afaceri de a achiziționa imobilul au fost sortite eșecului.

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Deși casa părintească nu este una dintre locațiile deținute de miliardar în Brașov, e important de spus că terenul de tenis care se află în apropierea casei copilăriei sale a primit numele de ”Ion Țiriac” după ce a fost amenajat. Averea omului de afaceri Ion Țiriac este estimată la 2,3 miliarde de dolari în 2026. Acesta se află în primii 2.000 de miliardari ai lumii, conform ierarhiei realizate de .