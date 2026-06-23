Sport

Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. Condițiile incredibile în care a crescut miliardarul român

Ion Țiriac este, în prezent, unul dintre cei mai bogați români, cu o avere de ordinul miliardelor de euro. Puțin cunosc detalii despre originile acestuia. Cum arată casa în care a copilărit fostul sportiv.
Adrian Baciu
23.06.2026 | 16:30
Imagini rare cu casa in care a copilarit Ion Tiriac Conditiile incredibile in care a crescut miliardarul roman
Imagini cu casa în care a copilărit miliardarul român Ion Țiriac. Sursa foto: hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Având în conturi peste 2 miliarde de euro, Ion Țiriac (87 de ani) este la ora actuală unul dintre cei mai bogați români. Acesta a fost constant în top 3 al celor mai înstăriți oameni de afaceri din țara noastră, indiferent de vremuri, de crizele economice sau de alți factori. Nu mulți sunt la curent cu detalii legate de originile fostul sportiv. În cele ce urmează vom prezenta date extrem de interesante despre zona și casa în care a copilărit Țiriac.

Unde a crescut și a copilărit Ion Țiriac. Imagini cu casa din care a plecat miliardarul român

În această primăvară, cunoscutul om de afaceri Ion Țiriac a împlinit 87 de ani. Fost jucător de hochei, dar mult mai cunoscut pentru faptul că a jucat tenis, magnatul a devenit, treptat, asta după ce a pus capăt activității sportive, un om de afaceri de mare succes. Țiriac a fost primul român a cărui avere a trecut de borna psihologică de 1 miliard de euro. Automat, el a fost primul român care a intrat în topul Forbes al miliardarilor lumii.

ADVERTISEMENT

Ion Țiriac a plecat în lumea mare din centrul țării. S-a născut pe data de 9 mai 1939, la Brașov, într-un apartament deloc impresionant, ba dimpotrivă, unul modest, de două camere de pe Strada Cerbului, în cartierul Şchei. Este fiul lui Ion și al Ecaterinei, amândoi ardeleni originari din județul Alba.

Ion Țiriac a crescut aici alături de sora sa, Rodica. Modestul apartament este situat la parterul unei case. În prezent, zona în care se află imobilul și-a păstrat în mare parte aspectul din urmă cu mai multe decenii. Strada, una specifică acestei zone din țară, este îngustă, liniștită și înconjurată de case vechi. Majoritatea sunt construite în stilul specific Brașovului istoric.

ADVERTISEMENT
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Digi24.ro
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”

Astăzi, cei care trec pe Strada Cerbului, în cartierul Şchei, pot vedea, la numărul 5, o poartă din lemn, care duce spre curtea interioară a imobilului. Este în continuare un spațiu modest care este în opoziție toată cu imaginea actuală a lui Ion Țiriac. Acesta din urmă a fost văzut venind aici de mai multe ori. Au spus-o foștii lui vecini.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
Casa părintească Ion Țiriac copilărit
Imagini cu casa în care a copilărit miliardarul român Ion Țiriac. Sursa foto: iamsport.ro /colaj Fanatik

Detaliu interesant despre casa părintească a lui Ion Țiriac

În ciuda faptului că are o avere impresionantă, de ordinul miliardelor de euro, Ion Țiriac nu deține casa în care a copilărit. În cursul timpului, miliardarul ar fi încercat de mai multe ori să achiziționeze casa în care a copilărit. Imobilul încă se află în proprietatea statului. Încercările omului de afaceri de a achiziționa imobilul au fost sortite eșecului.

ADVERTISEMENT

Deși casa părintească nu este una dintre locațiile deținute de miliardar în Brașov, e important de spus că terenul de tenis care se află în apropierea casei copilăriei sale a primit numele de ”Ion Țiriac” după ce a fost amenajat. Averea omului de afaceri Ion Țiriac este estimată la 2,3 miliarde de dolari în 2026. Acesta se află în primii 2.000 de miliardari ai lumii, conform ierarhiei realizate de Forbes.

Zeljko Kopic, dorit de o echipă care are interdicție la transferuri până în...
Fanatik
Zeljko Kopic, dorit de o echipă care are interdicție la transferuri până în vara lui 2027! Ar înlocui un campion mondial
Răzvan Lucescu, primele declarații după plecarea de la PAOK: „Ăsta este singurul regret”
Fanatik
Răzvan Lucescu, primele declarații după plecarea de la PAOK: „Ăsta este singurul regret”
Decizie-șoc la FCSB: nu pleacă în cantonamentul din Olanda! Exclusiv
Fanatik
Decizie-șoc la FCSB: nu pleacă în cantonamentul din Olanda! Exclusiv
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Uluitor ce s-a întâmplat! Gigi Becali a dat de gol discuțiile dintre Nicușor...
iamsport.ro
Uluitor ce s-a întâmplat! Gigi Becali a dat de gol discuțiile dintre Nicușor Dan și George Simion: 'Au făcut caterincă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!