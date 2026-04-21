Imagini rare cu Cristi Chivu după calificarea în finala Cupei Italiei! Antrenorul lui Inter s-a descătușat

Imagini rare cu Cristi Chivu după ce Inter a reușit să se califice în finala Cupei Italiei. Antrenorul român s-a dezlănțuit la finalul meciului câștigat în fața Como.
Iulian Stoica
22.04.2026 | 00:44
Cristi Chivu este pe val în Italia! Inter Milano nu o duce foarte bine doar în Serie A, ci și în Cupa Italiei, acolo unde a reușit să treacă de Como și să ajungă în finala competiției. Dacă partida tur s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, returul a fost spectaculos, cu cinci goluri, iar formația pregătită de antrenorul român a ieșit câștigătoare.

Startul partidei de pe Stadio Giuseppe Meazza a fost unul extrem de dificil. Como a reușit să marcheze în două rânduri, în minutele 32 și 48, prin Baturina și Da Cunha, astfel că echipa pregătită de Cristi Chivu era ca și eliminată din Coppa Italia. Totuși, antrenorul român nu și-a pierdut speranța, iar introducerea lui Petar Sucic pe teren a făcut diferența.

Mijlocașul croat a intrat pe teren în minutul 60 al partidei, iar încrederea oferită de Cristi Chivu a fost răsplătită pe deplin. Mai exact, Petar Sucic a dat semnalul revenirii la doar 9 minute distanță, când i-a pasat decisiv lui Hakan Calhanoglu. Același Sucic i-a oferit din nou o pasă decisivă lui Calhanoglu în minutul 86, pentru ca, în minutul 89, să înscrie golul care a adus calificarea în finala Coppa Italia.

Ei bine, în momentul în care Sucic a reușit să marcheze, Cristi Chivu nu s-a putut abține și s-a bucurat alături de jucătorii săi. Bucuria a fost enormă, mai ales în contextul în care Inter poate da lovitura și să câștige două trofee la finalul sezonului în curs. Oarecum surprinzător, Chivu nu și-a putut stăpâni emoțiile, acesta fiind mai degrabă un antrenor cu „sânge rece” în timpul partidelor.

Când poate câștiga Inter titlul în Italia

Cu 5 etape rămase de disputat în Seria A, formația pregătită de Cristi Chivu conduce ierarhia la 12 puncte diferență. Dacă Inter Milano câștigă, iar Napoli și AC Milan fac pași greșiți, formația pregătită de Cristi Chivu își poate asigura trofeul. De asemenea, titlul ar putea ajunge la Inter și în cazul unui rezultat de egalitate, dacă Napoli și Milan pierd.

Etapa a 34-a va fi deschisă de Napoli, care va evolua pe teren propriu împotriva Cremonese, vineri, 24 aprilie, de la ora 21:45. Ulterior, duminică, 26 aprilie, Inter va juca în deplasare cu Torino, de la ora 19:00, în timp ce AC Milan va primi vizita lui Juventus, de la ora 21:45. Cu siguranță această rundă va stârni un interes mare din partea suporterilor.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
