Imagini rare cu Dani Mocanu de când juca fotbal la Steaua! Manelistul e dat în urmărire internațională

Fotografii unice din perioada în care Dani Mocanu evolua ca fotbalist pentru clubul Steaua. Interpretul de muzică de petrecere este căutat acum de oamenii legii.
Alexa Serdan
06.11.2025 | 20:40
Imagini rare cu Dani Mocanu de cand juca fotbal la Steaua Manelistul e dat in urmarire internationala
Dani Mocanu a fost căpital la Steaua. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Dani Mocanu este dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Acum au ieșit la iveală câteva imagini rare cu artistul în vârstă de 33 de ani de când juca fotbal la Steaua.

Dani Mocanu a jucat fotbal la Steaua

E pe prima pagină a ziarelor din cauza controverselor, însă de această dată este și în atenția polițiștilor. Dani Mocanu a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, dar este de negăsit. Are de executat o pedeapsă de 4 ani.

Puțini știu că înainte de a fi un celebru interpret de muzică de petrecere a fost sportiv. Și-a încercat norocul în fotbal. Avea doar 16 ani când a început să evolueze pentru clubul Steaua, fiind chiar căpitanul echipei.

La un moment dat, a mărturisit că a fost un jucător destul de bun. În plus, manelistul le-a spus celor din mediul virtual că a evoluat și pentru FC Argeș, însă a realizat că trebuie să-și îndrepte atenția spre alt domeniu de activitate.

„Am jucat bine fotbal. Da, sigur, am fost căpitan la vârsta de 16 ani la Steaua, Steaua București. Am jucat și la FC Argeș…E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul.

În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență”, a mărturisit în urmă cu ceva vreme, Dani Mocanu, relatează spynews.ro.

De ce a fost dat Dani Mocanu în urmărire internațională

Dani Mocanu a fugit când a auzit că a fost condamnat pentru tentativă de omor. A fost dat în urmărire internațională pentru că nu a fost găsit la domiciliu după ce judecătorii au decis să execute o pedeapsă de 4 ani în spatele gratiilor.

Magistrații care au judecat cazul manelistului au ajuns la concluzia că faptele din august 2022 trebuie sancționate. În urmă cu 3 ani artistul a fost implicat într-un incident violent, care s-a produs într-o benzinărie din Pitești.

Cântărețul a atacat cu ranga un bărbat, motiv pentru care un dosar penal a fost deschis pe numele său.  Inițial, Tribunalul Argeș a stabilit o pedeapsă de 5 ani și 9 luni. Ulterior, Curtea de Apel Brașov a redus sentința la doar 4 ani.

De asemenea, Dani Mocanu și fratele său trebuie să achite despăgubiri în valoare de 40.000 de euro. Suma aceasta se îndreaptă către victima care a ajuns la spital după ce a fost atacată în respectiva benzinărie.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
