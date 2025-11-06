Imagini rare cu Dani Mocanu de când juca fotbal la Steaua! Manelistul e dat în urmărire internațională

ADVERTISEMENT

Dani Mocanu este dat în urmărire internațională după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare. Acum au ieșit la iveală câteva imagini rare cu artistul în vârstă de 33 de ani de când juca fotbal la Steaua.

Dani Mocanu a jucat fotbal la Steaua

E pe prima pagină a ziarelor din cauza controverselor, însă de această dată este și în atenția polițiștilor. Dani Mocanu a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor, dar este de negăsit. Are de executat o pedeapsă de 4 ani.

ADVERTISEMENT

Puțini știu că înainte de a fi un celebru interpret de muzică de petrecere a fost sportiv. Și-a încercat norocul în fotbal. Avea doar 16 ani când a început să evolueze pentru clubul Steaua, fiind chiar căpitanul echipei.

La un moment dat, a mărturisit că a fost un jucător destul de bun. În plus, le-a spus celor din mediul virtual că a evoluat și pentru FC Argeș, însă a realizat că trebuie să-și îndrepte atenția spre alt domeniu de activitate.

ADVERTISEMENT

„Am jucat bine fotbal. Da, sigur, am fost căpitan la vârsta de 16 ani la Steaua, Steaua București. Am jucat și la FC Argeș…E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul.

ADVERTISEMENT

În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență”, a mărturisit în urmă cu ceva vreme, Dani Mocanu, relatează .

De ce a fost dat Dani Mocanu în urmărire internațională

Dani Mocanu a fugit când a auzit că a fost condamnat pentru tentativă de omor. A fost pentru că nu a fost găsit la domiciliu după ce judecătorii au decis să execute o pedeapsă de 4 ani în spatele gratiilor.

ADVERTISEMENT

Magistrații care au judecat cazul manelistului au ajuns la concluzia că faptele din august 2022 trebuie sancționate. În urmă cu 3 ani artistul a fost implicat într-un incident violent, care s-a produs într-o benzinărie din Pitești.

Cântărețul a atacat cu ranga un bărbat, motiv pentru care un dosar penal a fost deschis pe numele său. Inițial, Tribunalul Argeș a stabilit o pedeapsă de 5 ani și 9 luni. Ulterior, Curtea de Apel Brașov a redus sentința la doar 4 ani.

De asemenea, Dani Mocanu și fratele său trebuie să achite despăgubiri în valoare de 40.000 de euro. Suma aceasta se îndreaptă către victima care a ajuns la spital după ce a fost atacată în respectiva benzinărie.