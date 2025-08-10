Imagini rare cu Nicușor Dan, surprins în drumeție cu familia. Cum a apărut președintele României. Video

News

Președintele Nicușor Dan, imagini rare dintr-o drumeție cu partenera și copiii săi.
Andreea Stanaringa
10.08.2025 | 19:10
Imagini rare cu Nicusor Dan surprins in drumetie cu familia Cum a aparut presedintele Romaniei Video
Președintele Nicușor Dan și familia sa, imagini din drumeție. Sursa foto: Facebook/Colaj Fanatik

Președintele Nicușor Dan a postat imagini rare pe rețelele de socializare, din timpul unei drumeții cu partenera și cu copiii. Cei mici au fost încântați de modul în care și-au petrecut timpul.

Nicușor Dan, imagini rare: președintele a mers în drumeție cu familia

Pe rețelele de socializare, președintele României postează regulat atunci când vine vorba despre vizite și întâlniri oficiale. De data aceasta, însă, șeful statului le-a arătat internauților cum își petrece timpul liber, alături de familie.

Imaginile au fost publicate duminică, 10 august, pe pagina președintelui Nicușor Dan. Acesta a postat un clip video în care apare alături de partenera sa și de cei doi copii în timpul drumeției.

Aceștia s-au plimbat pe dealuri și în pădure, iar toți au fost foarte încântați de experiență. “Astăzi am făcut o drumeție în natură, iar copiii au fost cei mai încântați.”, este descrierea clipului postat pe paginile sale.

La un moment dat, fiul președintelui a spus: “Eu vă păzesc pe voi!”. “Atunci suntem în siguranţă”, a fost răspunsul primit după replica acestuia.

În videoclipul de aproape două minute, cel mic poate fi auzit în momentul în care spune “Bună ziua, lebădă”, în timp ce persoanele din jur se amuză. După aceea, se poate observa cum toți admirau lebăda.

După o vreme, fiul lui Nicușor Dan nu a mai putut merge, astfel că acesta a fost ridicat de tatăl lui, care l-a transportat în spate, cu un rucsac special. Prin pădure, șeful statului s-a oprit pentru a-i explica

“Sus acolo, cu negru, este căsuţa păsării. Şi-a adus acolo, şi-a făcut cu rămurele o casă unde să doarmă.”, i-a spus președintele lui Antim.

 

Președintele României a mers într-o vizită neoficială în Republica Moldova

Sâmbătă, Nicușor Dan a mers într-o vizită privată în Republica Moldova, acolo unde s-a întâlnit cu Maia Sandu, președintele țării vecine cu România. Cei doi au participat la un eveniment numit “Festivalul Lupilor”, acolo unde au vorbit cu oamenii din jur și au făcut fotografii cu aceștia.

Președinția României nu a făcut niciun anunț oficial în legătură cu vizita lui Nicușor Dan. Totodată, nici Președinția Republicii Moldova nu a anunțat nimic despre o astfel de vizită.

Este a doua vizită a președintelui Nicușor Dan în Republica Moldova, din acest mandat. Prima vizită a avut loc pe 10 iunie și a fost una oficială.

