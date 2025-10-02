Imagini rare cu românul de la Young Boys. Cum a sărbătorit victoria cu FCSB din Europa League. Video

Young Boys în meciul cu FCSB, scor 2-0, profitând de formula de echipă experimentală aruncată în teren de Gigi Becali, iar românul aflat în staff-ul elvețienilor s-a bucurat din plin de această victorie.

Victoria cu FCSB, sărbătorită pe Arena Națională de singurul român de la Young Boys

Fostul internațional român Zoltan Kadar ocupă în prezent postul de antrenor secund la Young Boys Berna. Un timp cu mult bun simț, acesta a sărbătorit cu discreție victoria echipei sale în fața campioanei FCSB.

Imediat după ultimul fluier al arbitrului suedez Mohammed Al-Hakim, Kadar s-a bucurat alături de staff-ul tehnic al echipei elvețiene și apoi i-a felicitat pe jucători pentru succesul realizat la București.

După o perioadă în care și Arena Națională s-a mai golit, Zoltan Kadar a urcat în tribune, acolo unde îl așteptau câțiva apropiați din familie și mai mulți prieteni. Tehnicianul s-a îmbrățișat cu fiecare, a stat de vorbă cu ei și la final a făcut o fotografie.

Cine este Zoltan Kadar și de când e în fotbalul elvețian

Zoltan Kadar s-a născut la Brașov în urmă cu 58 de ani și și-a început cariera de fotbalist la juniorii lui Tractorul. Apoi el a plecat echipa fanion a orașului, FCM Brașov, alături de care a debutat la seniori.

În 1987 a fost achiziționat de Universitatea Cluj și după 4 ani petrecuți la ”șepcile roșii” a dat curs ofertei venite de la Dinamo. În Ștefan cel Mare a stat 4 sezoane și a câștigat un titlu de campion.

A revenit pentru o scurtă perioadă la Universitatea Cluj, iar în vara anului 1996 a plecat în Elveția și a semnat cu FC Schaffhausen. După 4 ani a mers la micuța formației Frauenfeld, unde a activat timp de 5 sezoane ca antrenor-jucător.

Nu a mai plecat de atunci din fotbalul elvețian și a îndeplinit diferite funcții pe la mai multe echipe. A fost principal la Winterthur U18 și Grasshopper U18, secund la Grasshopper și FC Zurich, de trei ori interimar la aceeași Grasshopper, acolo unde a fost pentru o perioadă și șeful academiei. Din 2022 este antrenor secund la Young Boys Berna.

Gigi Becali a găsit vinovatul pentru eșecul cu Young Boys

Young Boys Berna s-a impus de o manieră categorică în fața celor de la FCSB, după ”dubla” reușită de atacantul Joel Monteiro. Este prima înfrângere pentru campioana României în grupa de Europa League.

Patronul Gigi Becali a ieșit public și a spus că . El consideră că portarul ”roș-albaștrilor” a greșit la ambele goluri încasate.

”E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc. Ce a greșit, cine n-a greșit, el trebuia să apere cele două goluri.

Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă ei gol de la 20 de metri plasat. Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun. Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credem că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”, a declarat Becali.