Imagini rare cu românul de la Young Boys. Cum a sărbătorit victoria cu FCSB din Europa League. Video

Young Boys s-a impus destul de clar în meciul cu FCSB, scor 2-0, profitând de formula de echipă experimentală aruncată în teren de Gigi Becali, iar românul aflat în staff-ul elvețienilor s-a bucurat din plin de această victorie.
Fostul internațional român Zoltan Kadar ocupă în prezent postul de antrenor secund la Young Boys Berna. Un timp cu mult bun simț, acesta a sărbătorit cu discreție victoria echipei sale în fața campioanei FCSB.
Imediat după ultimul fluier al arbitrului suedez Mohammed Al-Hakim, Kadar s-a bucurat alături de staff-ul tehnic al echipei elvețiene și apoi i-a felicitat pe jucători pentru succesul realizat la București.
După o perioadă în care și Arena Națională s-a mai golit, Zoltan Kadar a urcat în tribune, acolo unde îl așteptau câțiva apropiați din familie și mai mulți prieteni. Tehnicianul s-a îmbrățișat cu fiecare, a stat de vorbă cu ei și la final a făcut o fotografie.
Zoltan Kadar s-a născut la Brașov în urmă cu 58 de ani și și-a început cariera de fotbalist la juniorii lui Tractorul. Apoi el a plecat echipa fanion a orașului, FCM Brașov, alături de care a debutat la seniori.
În 1987 a fost achiziționat de Universitatea Cluj și după 4 ani petrecuți la ”șepcile roșii” a dat curs ofertei venite de la Dinamo. În Ștefan cel Mare a stat 4 sezoane și a câștigat un titlu de campion.
A revenit pentru o scurtă perioadă la Universitatea Cluj, iar în vara anului 1996 a plecat în Elveția și a semnat cu FC Schaffhausen. După 4 ani a mers la micuța formației Frauenfeld, unde a activat timp de 5 sezoane ca antrenor-jucător.
Nu a mai plecat de atunci din fotbalul elvețian și a îndeplinit diferite funcții pe la mai multe echipe. A fost principal la Winterthur U18 și Grasshopper U18, secund la Grasshopper și FC Zurich, de trei ori interimar la aceeași Grasshopper, acolo unde a fost pentru o perioadă și șeful academiei. Din 2022 este antrenor secund la Young Boys Berna.
Young Boys Berna s-a impus de o manieră categorică în fața celor de la FCSB, după ”dubla” reușită de atacantul Joel Monteiro. Este prima înfrângere pentru campioana României în grupa de Europa League.
Patronul Gigi Becali a ieșit public și a spus că principalul vinovat pentru această înfrângere este Ștefan Târnovanu. El consideră că portarul ”roș-albaștrilor” a greșit la ambele goluri încasate.
”E o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o. Voi toți ați spus că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine că am altă părere. Ambele goluri sunt ale lui. Eu așa zic. Poate greșesc. Ce a greșit, cine n-a greșit, el trebuia să apere cele două goluri.
Poate greșesc eu, poate nu mă pricep bine. Dacă ei gol de la 20 de metri plasat. Ăla a dat așa… La al doilea nu mai spun. Mingea încet. Asta e părerea mea. Asta era echipă pe care noi trebuia să o batem. Credem că e o echipă mai bună, deși e 2-0. Au câștigat oamenii…”, a declarat Becali.