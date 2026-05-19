Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Imagini rare! Cum au sărbătorit cei nouă acționari de la Universitatea Craiova câștigarea eventului: “Știința suntem noi!”

Universitatea Craiova trăiește clipe de vis după câștigarea eventului în acest sezon. Cum au sărbătorit cei nouă acționari din Bănie performanța fantastică.
Traian Terzian
19.05.2026 | 15:53
Acționarii de la Universitatea Craiova au sărbătorit pe teren câștigarea eventului. Sursă foto: colaj Fanatik
Mihai Rotaru și ceilalți nouă acționari de la Universitatea Craiova s-au bucurat ca niște copii după realizarea eventului. Oamenii de afaceri au sărbătorit cu stil performanța echipei din actualul sezon, iar imaginile au fost prezentate la FANATIK SUPERLIGA.

Acționarii Universității Craiova au sărbătorit pe teren câștigarea eventului

Universitatea Craiova este condusă de un grup de oameni de afaceri care au investit sume importante pentru a se ajunge la câștigarea titlului în SuperLiga și a Cupei României. Iar succesul a fost trăit de aceștia la intensitate maximă.

Mihai Rotaru deține pachetul majoritar de acțiuni de 55%, cealaltă parte de 45% fiind împărțită de alți nouă investitori, fiecare deținând câte 5%. Cu toții au coborât pe gazon după victoria cu U Cluj, scor 5-0, din ”finala” campionatului, pentru a sărbători eventul, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare de Rareș Enceanu, acționarul de la Bookzone și unul dintre investitorii de la Craiova.

Aceștia au scandat ”Campionii suntem noi, campionii României suntem noi”, iar unul dintre acționari a cântat ”Știința suntem noi”, moment în care Rotaru i-a atras atenția în glumă că îl va supăra pe Adrian Mititelu, cel care conduce FC U Craiova și cu care se află în proces pentru marca și palmaresul clubului istoric din Bănie.

Cum s-a bucurat Mihai Rotaru pentru performanțele Craiovei

Imediat după câștigarea titlului, Mihai Rotaru a coborât pe teren pentru a-i felicita pe jucători și staff-ul tehnic. Acționarul majoritar a bătut palma cu toată lumea, dar a rămas discret în umbra echipei.

Jurnaliștii prezenți pe stadionul ”Ion Oblemenco” au încercat să obțină o reacție la cald a omului de afaceri, dar acesta a refuzat elegant și a precizat că este sărbătoarea jucătorilor și ei ar trebui să fie în prim-plan.

Mesajul lui Rotaru după realizarea eventului

La scurt timp după ce Universitatea Craiova a reușit eventul, Mihai Rotaru a anunțat care este strategia de viitor. El a precizat că își dorește ca toți jucătorii să rămână la echipă, însă și dacă va fi să plece vreunul există variante pentru a fi înlocuit.

”Ne gândim să facem o echipă puternică. Sunt multe variabile care pot să ne ducă mai sus sau mai jos. Cu siguranță se muncește și deja se știe ce avem de făcut. Am peste 400 de mesaje în acest moment, nu am deschis niciunul dintre ele.

Cred că toți vor rămâne cel puțin pentru preliminarii. Nu cred că va pleca vreunul, însă dacă se va întâmpla acest lucru noi suntem pregătiți să-l înlocuim. Eu nu mă ocup de partea această, dar de câteva luni avem 3-4 soluții pentru fiecare poziție, în caz că pleacă cineva”, a declarat Rotaru.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
