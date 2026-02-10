Imagini rare! Un copil de mingi s-a dus direct la Cristi Manea după CFR Cluj – Rapid 1-1. Gestul fundașului. Foto

ADVERTISEMENT

a fost devastat la finalul meciului CFR Cluj – Rapid 1-1, din ultima etapă a grupelor Cupei României Betano. Fundașul dreapta al giuleștenilor nu a avut puterea nici măcar să-i mai dea un autograf unui copil de mingi.

Cristi Manea, stană de piatră după CFR Cluj – Rapid 1-1. Ce a pățit un copil de mingi

Rapid a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon, câștigarea Cupei României Betano. Echipa lui Costel Gâlcă era condamnată să câștige în Gruia pentru a se califica în sferturi.

După ultimul fluier al arbitrului Florin Andrei, un copil de mingi a sprintat către Cristi Manea, care era prăbușit pe gazon. Puștiul a vrut să ia un autograf de la fundașul dreapta, dar a fost ignorat.

Pe chipul copilului de mingi s-a putut citi o mare dezamăgire, dar a fost împăcat rapid de către doi colegi ai lui Manea. Este vorba despre Olimpiu Moruțan și Alexandru Pașcanu, care i-au semnat un tricou de culoare albă.

Jucătorii Rapidului, mustrați de suporteri după eliminarea din Cupa României Betano

Ca de fiecare dată, Rapid a fost însoțită și în Gruia de o galerie numeroasă. Fotbaliștii lui Costel Gâlcă nu s-au ridicat însă la nivelul suporterilor și au fost eliminați din Cupa Românei Betano pentru al patrulea an la rând. De când „competiția surprizelor” se joacă după acest nou format, cu grupe, giuleștenii nu s-au calificat decât o singură dată în fazele eliminatorii.

La finalul partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, rapdiștii au mers în fața galeriei pentru a își aplauda suporterii, care au avut însă o reacție vehementă. Fanii alb-vișinii