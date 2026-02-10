Sport
Imagini rare! Un copil de mingi s-a dus direct la Cristi Manea după CFR Cluj – Rapid 1-1. Gestul fundașului. Foto

Rapidiștii au fost la pământ după ce au făcut doar 1-1 cu CFR Cluj și au fost eliminați din Cupa României Betano. Supărarea a fost atât de mare încât Cristi Manea a ignorat un copil de mingi care dorea să ia un autograf
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
11.02.2026 | 00:30
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Imagini rare! Un copil de mingi s-a dus direct la Cristi Manea după CFR Cluj - Rapid 1-1. Gestul fundașului. FOTO: Fanatk
Cristi Manea, cel care și-a pierdut mama recent, a fost devastat la finalul meciului CFR Cluj – Rapid 1-1, din ultima etapă a grupelor Cupei României Betano. Fundașul dreapta al giuleștenilor nu a avut puterea nici măcar să-i mai dea un autograf unui copil de mingi.

Cristi Manea, stană de piatră după CFR Cluj – Rapid 1-1. Ce a pățit un copil de mingi

Rapid a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon, câștigarea Cupei României Betano. Echipa lui Costel Gâlcă era condamnată să câștige în Gruia pentru a se califica în sferturi. S-a terminat doar 1-1, iar alb-vișiniilor nu le rămâne decât campionatul. 

După ultimul fluier al arbitrului Florin Andrei, un copil de mingi a sprintat către Cristi Manea, care era prăbușit pe gazon. Puștiul a vrut să ia un autograf de la fundașul dreapta, dar a fost ignorat.

Pe chipul copilului de mingi s-a putut citi o mare dezamăgire, dar a fost împăcat rapid de către doi colegi ai lui Manea. Este vorba despre Olimpiu Moruțan și Alexandru Pașcanu, care i-au semnat un tricou de culoare albă.

pașcanu și moruțan dau autografe
Copilul de mingi refuzat de Manea ia autograf de la Pașcanu și Moruțan. FOTO: Fanatik

Jucătorii Rapidului, mustrați de suporteri după eliminarea din Cupa României Betano

Ca de fiecare dată, Rapid a fost însoțită și în Gruia de o galerie numeroasă. Fotbaliștii lui Costel Gâlcă nu s-au ridicat însă la nivelul suporterilor și au fost eliminați din Cupa Românei Betano pentru al patrulea an la rând. De când „competiția surprizelor” se joacă după acest nou format, cu grupe, giuleștenii nu s-au calificat decât o singură dată în fazele eliminatorii.

La finalul partidei de pe „Dr. Constantin Rădulescu”, rapdiștii au mers în fața galeriei pentru a își aplauda suporterii, care au avut însă o reacție vehementă. Fanii alb-vișinii le-au strigat „Rușine, rușine, rușine să vă fie!” și i-au trimis „la muncă”. 

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
