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S-au luat la bătaie pe gazon după finala CM 2026. Argentinienii au făcut scandal, iar jucătorul Barcelonei a ieșit cel mai șifonat. Cum a reacționat Leo Messi. Video

Tensiunea finalei și-a spus cuvântul la final, după ce Spania a devenit noua campioană mondială. Leandro Paredes a văzut cartonașul roșu după ce l-a pus la pământ pe Gavi, după fluierul final
Ciprian Păvăleanu
20.07.2026 | 01:34
Sau luat la bataie pe gazon dupa finala CM 2026 Argentinienii au facut scandal iar jucatorul Barcelonei a iesit cel mai sifonat Cum a reactionat Leo Messi Video
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Paredes și Gavi au intrat într-o altercație fizică la finalul partidei dintre Argentina și Spania. Foto: Profimedia / Colaj FANATIK
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Meciul dintre Spania și Argentina a fost unul extrem de strâns, cel puțin din punct de vedere al scorului de pe tabelă. Ibericii au controlat partida în totalitate, iar naționala lui Leo Messi a trimis primul șut spre poarta adversă în minutul 116. Spiritele s-au încins după ce Vincic a fluierat finalul partidei, iar Leandro Paredes a intrat în conflict cu Gavi.

Leandro Paredes și Gavi, bătaie ca în filme după Spania – Argentina

Leandro Paredes este unul dintre fotbaliștii argentinieni cu cel mai „fierbinte” sânge. Mijlocașul se aprinde foarte repede, iar acest lucru s-a putut observa și după fluierul de final al finalei dintre Spania și Argentina, când a intrat în conflict cu Gavi, fotbalistul Barcelonei. Mai multe fotografii au apărut pe internet în care Paredes îl pune la pământ pe Gavi și mai multe persoane încearcă să-i despartă. Pentru acest gest, elevul lui Lionel Scaloni a văzut cartonașul roșu.

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Lionel Messi i-a ignorat pe scandalagii, deși scenele de luptă erau la doar câțiva metri de el

Extrem de afectat la finalul partidei, Lionel Messi nu a avut nicio reacție în momentul în care a izbucnit scandalul provocat de Paredes. Deși era la câțiva metri de evenimente, Messi nu s-a implicat în niciun fel. Ba chiar părea cu gândul departe de evenimentele reprobabile, mai degrabă afectat de prestația ștearsă pe care a avut-o în finală.

Naționala lui Lionel Scaloni a fost absentă total în ofensivă în această finală de Campionat Mondial, iar șansele ei să mai reușească să încrie au devenit aproape nule după ce Enzo Fernadez a primit cartonașul roșu. Slavko Vincic nu l-a iertat pe mijlocașul sud-american pentru un fault dur, arătându-i al doilea cartonaș galben.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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