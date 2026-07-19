S-au luat la bătaie pe gazon după finala CM 2026. Argentinienii au făcut scandal, iar jucătorul Barcelonei a ieșit cel mai șifonat. Cum a reacționat Leo Messi. Video

Meciul dintre Spania și Argentina a fost unul extrem de strâns, cel puțin din punct de vedere al scorului de pe tabelă. Ibericii au controlat partida în totalitate, iar naționala lui Leo Messi a trimis primul șut spre poarta adversă în minutul 116. Spiritele s-au încins după ce Vincic a fluierat finalul partidei, iar Leandro Paredes a intrat în conflict cu Gavi.
Leandro Paredes este unul dintre fotbaliștii argentinieni cu cel mai „fierbinte” sânge. Mijlocașul se aprinde foarte repede, iar acest lucru s-a putut observa și după fluierul de final al finalei dintre Spania și Argentina, când a intrat în conflict cu Gavi, fotbalistul Barcelonei. Mai multe fotografii au apărut pe internet în care Paredes îl pune la pământ pe Gavi și mai multe persoane încearcă să-i despartă. Pentru acest gest, elevul lui Lionel Scaloni a văzut cartonașul roșu.
Extrem de afectat la finalul partidei, Lionel Messi nu a avut nicio reacție în momentul în care a izbucnit scandalul provocat de Paredes. Deși era la câțiva metri de evenimente, Messi nu s-a implicat în niciun fel. Ba chiar părea cu gândul departe de evenimentele reprobabile, mai degrabă afectat de prestația ștearsă pe care a avut-o în finală.
Naționala lui Lionel Scaloni a fost absentă total în ofensivă în această finală de Campionat Mondial, iar șansele ei să mai reușească să încrie au devenit aproape nule după ce Enzo Fernadez a primit cartonașul roșu. Slavko Vincic nu l-a iertat pe mijlocașul sud-american pentru un fault dur, arătându-i al doilea cartonaș galben.