S-au luat la bătaie pe gazon după finala CM 2026. Argentinienii au făcut scandal, iar jucătorul Barcelonei a ieșit cel mai șifonat. Cum a reacționat Leo Messi. Video

ADVERTISEMENT

cel puțin din punct de vedere al scorului de pe tabelă. Ibericii au controlat partida în totalitate, iar naționala lui Leo Messi a trimis primul șut spre poarta adversă în minutul 116. iar Leandro Paredes a intrat în conflict cu Gavi.

Leandro Paredes și Gavi, bătaie ca în filme după Spania – Argentina

Leandro Paredes este unul dintre fotbaliștii argentinieni cu cel mai „fierbinte” sânge. Mijlocașul se aprinde foarte repede, iar acest lucru s-a putut observa și după fluierul de final al finalei dintre Spania și Argentina, când a intrat în conflict cu Gavi, fotbalistul Barcelonei. Mai multe fotografii au apărut pe internet în care Paredes îl pune la pământ pe Gavi și mai multe persoane încearcă să-i despartă. Pentru acest gest, elevul lui Lionel Scaloni a văzut cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: RED CARD PAREDES AFTER THE GAME FOR PUNCHING GAVI! 🟥 — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ)

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: PAREDES IS SHOWN A RED CARD AFTER THE FINAL! 🟥🇦🇷 The Argentina midfielder is sent off following an altercation with Gavi! 😳 — OFF THE BENCH (@Off__thebench)

Lionel Messi i-a ignorat pe scandalagii, deși scenele de luptă erau la doar câțiva metri de el

Extrem de afectat la finalul partidei, Lionel Messi nu a avut nicio reacție în momentul în care a izbucnit scandalul provocat de Paredes. Deși era la câțiva metri de evenimente, Messi nu s-a implicat în niciun fel. Ba chiar părea cu gândul departe de evenimentele reprobabile, mai degrabă afectat de prestația ștearsă pe care a avut-o în finală.

Leo Messi on his possible World Cup last dance. 🇦🇷 🎥 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Naționala lui Lionel Scaloni a fost absentă total în ofensivă în această finală de Campionat Mondial, iar șansele ei să mai reușească să încrie au devenit aproape nule după ce Enzo Fernadez a primit cartonașul roșu. Slavko Vincic nu l-a iertat pe mijlocașul sud-american pentru un fault dur, arătându-i al doilea cartonaș galben.