Imagini revoltătoare. O educatoare se filmează cum lovește un copil care că refuză să taie fructe. Video

Imagini revoltătoare la o grădiniță din județul Ialomița, acolo unde o educatoare are un comportament condamnabil față de un băiețel din clasă.

Cadrul didactic apare într-o filmare în timp ce își lovește elevul, aflat liniști în banca sa. Motivul: acesta a refuzat să taie fructe cu cuțitul pe farfurie.

Din fericire, calvarul copiilor s-a sfârșit, întrucât educatoarea a trimis filmarea, din greșeală, pe un grup online al părinților, iar aceștia din urmă au făcut publice imaginile.

Imaginile scandaloase cu comportamentul violent al educatoarei de la o grădiniță din Fetești, județul Ialomița, care au fost filmate chiar de către cadrul didactic, au fost publicate pe Facebook de către un părinte.

”Priviți cu atenție la această educatoare de la grădiniță din Fetești, Ialomița”, este titlul înregistrării postate pe pagina de socializare de către un părinte. În postarea video se observă clar cum copiii fac o activitate de tăiere a fructelor pe farfurii, folosind cuțite de plastic, de unică folosință.

Ora se desfășoară în liniște, iar micuții par speriați. Apoi, dint-o dată, educatoarea ajunge în dreptul unui copil care nu taie fructele. Cadrul didactic îi dă o palmă și apoi se întoarce către un alt copil. Băiatul începe imediat să plângă, iar colegii lui sunt speriați. Educatoarea se aude apoi cum îi spune să ia cuțitul și să taie fructele.

Educatoarea violentă, dată afară din învățământ

Inspectoratul Județean Ialomița nu a stat pe gânduri și a luat repede decizii radicale împotriva cadrului didactic de la grădinița din Fetești.

”Începând de astăzi, doamna educatoare are contractul individual de muncă încetat. Am fost acolo la prima oră, la ora 7:00 s-a întrunit Consiliul de Administrație, de astăzi am găsit pe altcineva până când se va identifica un alt cadru didactic care să vină la copii.

De astăzi, nu mai este în învățământ”, a precizat Steluța Iuliana Mitrea, inspector școlar general în Ialomița, pentru Edupedu.ro.

Totodată, poliția s-a autosesizat și a deschis dosar penal pentru purtare abuzivă în acest caz. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Ialomița, Ludmila Dascălu, a confirmat că polițiștii s-au autosesizat după apariția filmării în spațiul public.

”S-a deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă”, a explicat sub-inspectorul pentru Libertatea. Cercetările vor continua sub supravegherea unui procuror.