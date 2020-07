Imagini senzaționale cu Tania Budi în costum de baie la 52 de ani. Fosta iubită a lui Botezatu arată ireal de bine – Foto

Tania Budi s-a retras din lumina reflectoarelor, dar nu și de pe rețelele de socializare, unde postează imagini din viața de zi cu zi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu are 52 de ani, însă arată senzațional la vârsta ei.

Complet naturală, femeia de afaceri este fără doar și poate ca și trasă prin inel, cu un trup bine tonifiat și o față de adolescentă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tania Budi, în costum de baie

Vedeta tv a renunțat la showbiz-ul românesc în favoarea afacerilor de pe litoral, unde deține mai multe restaurante pe care le administrează cu frații ei. În prezent, Tania Budi se bucură de sezonul estival, stă la plajă toată ziua și se întâlnește cu prietenii apropiați.

Din imaginile de pe Instagram putem observa cu ochiul liber că deși are 52 de ani, blonda arată la fel de bine ca întotdeauna și se mândrește cu trupul ei complet natural pe rețeaua de socializare.

ADVERTISEMENT

Tania Budi este fosta iubită a lui Cătălin Botezatu și a devenit cunoscută pentru pictorialele pe care le-a realizat ca și model. Ea a locuit o perioadă în București, însă de câțiva ani s-a retras în Constanța, orașul ei natal.

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram ADVERTISEMENT We do have a plan. 😁#savouringsummer A post shared by Tania Budi ❤ (@taniabudiluv) on Jul 18, 2020 at 8:00am PDT

Pentru a arăta atât de bine, Tani Budi mănâncă orice, însă moderat. De altfel, fosta prezentatoare tv face foarte mult sport. „ Mă simt undeva în jurul vârstei de 30 de ani. E vorba despre modul de gândire, spiritul pe care îl ai și pe care îl lucrezi cu timpul, contează într-o mare măsură iubirea de sine, e foarte important să ai grijă de tine și pe din afară, și pe dinăuntru”, a declarat Tania Budi pentru libertatea.ro.

Relații de iubire controversate

Cătălin Botezatu, Dan Bitman, Lucian Viziru și Adrian Cristea sunt doar câțiva dintre bărbații care i-au fost alături în postura de parteneri de viață. Ea, însă, a declarat, la un moment dat, că nu mai știe numărul iubiților pe care i-a avut.

„ E mai greu să aprofundezi o relaţie, lumea e superficială. Se ajunge greu la profunzime într-o relaţie. Nu am de gând să mă mărit, nu sunt pro căsătorie. Am de gând să fiu fericită în fiecare zi şi atât. Îmi e tare, tare bine aşa. Nimeni nu are idee! Referitor la un copil, nu m-am ghidat niciodată în viaţă după verbul „trebuie’. De ce trebuie să am un copil? Nu, nu trebuie… Îmi trăiesc viaţa aşa cum vreau,”, a mai spus Tania Budi.