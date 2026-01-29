Imagini sfâșietoare din Salonic. Sicriele suporterilor PAOK, decedați în accidentul din România, au ajuns la stadionul Toumba. Video

ADVERTISEMENT

Salonic este în doliu. Sicriele celor șapte suporteri ai lui PAOK, decedați în tragicul accident rutier din România, au ajuns joi după-amiază în oraș și au fost conduse, într-o atmosferă copleșitoare, spre stadionul Toumba. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-și lua rămas-bun de la fanii care și-au pierdut viețile.

Trupurile neînsuflețite ale suporterilor PAOK au ajuns în Salonic

Încă de la prânz, sute de suporteri s-au adunat la aeroportul „Macedonia”, așteptând sosirea aeronavei militare care a adus trupurile neînsuflețite în Grecia. Suporterii au fost repatriați cu o aeronavă C-130 a Forțelor Aeriene elene.

De la aeroport a pornit o amplă coloană moto, care a traversat orașul până la stadionul Toumba. Pe traseu, străzile Salonicului s-au umplut de oameni de toate vârstele, care au aprins torțe și au cântat în cor imnul clubului elen.

Imagini incredibile de la stadionul lui PAOK

La stadionul Toumba, atmosfera a fost una greu de descris în cuvinte. Sicriele au fost purtate în jurul arenei, în timp ce mulțimea a aprins sute de torțe și a scandat neîntrerupt: „Fraților, trăiți, voi ne conduceți”. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a depus șapte trandafiri albi pe stadionul Toumba, în memoria fanilor decedați.

📍 Κοσμοσυρροή από φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχουν κατακλύσει τις οδούς γύρω από το γήπεδο της Τούμπας. 🎬 NEWS 24/7, SPORT 24, Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης( ) — NEWS 24/7 (@News247gr)

Primele reacții au venit din partea prim-ministrului Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care a transmis condoleanțe familiilor și a subliniat sprijinul guvernului pentru cei răniți și pentru comunitatea PAOK, în timp ce clubul francez Olympique Lyonnais a anunțat un moment de reculegere în cadrul următorului meci, ca omagiu pentru victime.

Autoritățile analizează atât imaginile surprinse de camerele auto, cât și circumstanțele care au dus la această coliziune devastatoare. Surse din presa românească și investigații preliminare au relatat că șoferul ar fi consumat substanțe interzise.