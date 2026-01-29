Sport

Imagini sfâșietoare din Salonic. Sicriele suporterilor PAOK, decedați în accidentul din România, au ajuns la stadionul Toumba. Video

Mii de oameni au ieșit pe străzile Salonicului pentru a-și lua rămas-bun de la suporterii celor de la PAOK care s-au stins din viață într-un accident cumplit în România.
Alex Bodnariu
29.01.2026 | 20:15
Imagini sfasietoare din Salonic Sicriele suporterilor PAOK decedati in accidentul din Romania au ajuns la stadionul Toumba Video
ULTIMA ORĂ
Trupurile neînsuflețite ale suporterilor PAOK au ajuns în Salonic
ADVERTISEMENT

Salonic este în doliu. Sicriele celor șapte suporteri ai lui PAOK, decedați în tragicul accident rutier din România, au ajuns joi după-amiază în oraș și au fost conduse, într-o atmosferă copleșitoare, spre stadionul Toumba. Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-și lua rămas-bun de la fanii care și-au pierdut viețile.

Trupurile neînsuflețite ale suporterilor PAOK au ajuns în Salonic

Încă de la prânz, sute de suporteri s-au adunat la aeroportul „Macedonia”, așteptând sosirea aeronavei militare care a adus trupurile neînsuflețite în Grecia. Suporterii au fost repatriați cu o aeronavă C-130 a Forțelor Aeriene elene.

ADVERTISEMENT

De la aeroport a pornit o amplă coloană moto, care a traversat orașul până la stadionul Toumba. Pe traseu, străzile Salonicului s-au umplut de oameni de toate vârstele, care au aprins torțe și au cântat în cor imnul clubului elen.

Imagini incredibile de la stadionul lui PAOK

La stadionul Toumba, atmosfera a fost una greu de descris în cuvinte. Sicriele au fost purtate în jurul arenei, în timp ce mulțimea a aprins sute de torțe și a scandat neîntrerupt: „Fraților, trăiți, voi ne conduceți”. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a depus șapte trandafiri albi pe stadionul Toumba, în memoria fanilor decedați.

ADVERTISEMENT
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro...
Digi24.ro
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE

Tragedia a zguduit lumea fotbalului elen și european. Primele reacții au venit din partea prim-ministrului Greciei, Kyriakos Mitsotakis, care a transmis condoleanțe familiilor și a subliniat sprijinul guvernului pentru cei răniți și pentru comunitatea PAOK, în timp ce clubul francez Olympique Lyonnais a anunțat un moment de reculegere în cadrul următorului meci, ca omagiu pentru victime.

ADVERTISEMENT
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a...
Digisport.ro
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital

Ancheta din județul Timiș continuă. Autoritățile analizează atât imaginile surprinse de camerele auto, cât și circumstanțele care au dus la această coliziune devastatoare. Surse din presa românească și investigații preliminare au relatat că șoferul ar fi consumat substanțe interzise.

Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care...
Fanatik
Stadionul ridicat la comanda lui Nicolae Ceaușescu, scos la licitație. Suma cu care poate fi achiziționată baza sportivă
Fanatik SuperLiga, vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 30 ianuarie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după FCSB – Fenerbahce
BYD Sealion 5 DM-i a ajuns în România! Experiență de neuitat la lansarea...
Fanatik
BYD Sealion 5 DM-i a ajuns în România! Experiență de neuitat la lansarea „extraterestră” a celui mai nou SUV plug-in hybrid. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Și-a dat acordul să semneze cu Dinamo!
iamsport.ro
Și-a dat acordul să semneze cu Dinamo!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!