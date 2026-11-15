Imagini sfâșietoare în Spania! Fotbalul s-a oprit în memoria lui Jesus de Miguel. Video

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Fotbalul spaniol a trăit momente extrem de emoționante la partida dintre Tenerife și Ceuta, disputată la aproape două săptămâni de la moartea lui . Revenirea echipei pe teren, în fața propriilor suporteri, a fost marcată de un omagiu impresionant adus atacantului care s-a stins la doar 30 de ani. Nici adversarii nu au rămas indiferenți, iar unul dintre cele mai puternice momente ale zilei a venit chiar după marcarea primului gol.

Tenerife și Ceuta, omagiu comun pentru Jesus de Miguel

Înaintea fluierului de start, jucătorii celor două formații au intrat pe teren purtând tricouri speciale, cu numele lui Jesus de Miguel și numărul 9, pe care acesta îl purta la Tenerife. Fotbaliștii și arbitrii s-au strâns apoi în jurul centrului terenului, iar Enric Gallego, căpitanul gazdelor, a depus o coroană de flori în memoria fostului său coleg.

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Momentul de reculegere s-a transformat într-o lungă rundă de aplauze, la care s-au alăturat miile de suporteri prezenți pe stadionul Heliodoro Rodríguez López. Gestul de solidaritate a fost completat de formația oaspete, ai cărei reprezentanți au depus flori la muralul dedicat lui De Miguel, aflat în apropierea porții 9 a stadionului.

A fost primul meci disputat de Tenerife după tragedia care a îndoliat clubul. a murit pe 3 noiembrie, la vârsta de 30 de ani, după ce suferise un stop cardiac în urma unei ciocniri cu portarul lui FC Andorra, Jesús Owono, în timpul unei partide din campionat.

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🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Las heridas siguen abiertas, pero la vida continúa y @CDTOficial regresa a la competición tras la pérdida de un compañero Con Jesús de Miguel siempre en el recuerdo, que desde ahí arriba estará viendo a su ‘Tete’ 💐 https://t.co/bNeD0pceC9 — LaLiga Hypermotion +Fútbol (@MasFutbolMARCA)

Aplauze la scenă deschisă pentru Jesus de Migues în minutul 9

Un omagiu special a fost pregătit și în timpul jocului. În minutul 9, corespunzător numărului purtat de atacant, arbitrul a oprit partida, iar întreaga arenă s-a ridicat în picioare pentru a-l comemora. Pe stadion a fost afișată și o pancartă cu mesajul „Jesus de Miguel, mereu unul de-al nostru”, în timp ce pe tabela de marcaj a fost proiectată imaginea fotbalistului.

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Suporterii au transformat momentul într-o demonstrație impresionantă de afecțiune față de jucătorul care contribuise la revenirea lui Tenerife în fotbalul profesionist. Pentru colegii săi, partida a fost prima ocazie de a reveni pe teren în fața propriilor fani după pierderea unuia dintre membrii vestiarului.

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Emoția a continuat și după reluarea jocului, iar cel mai puternic gest a venit în momentul în care gazdele au deschis scorul. Nacho Gil a înscris în minutul 40 și a ridicat imediat tricoul cu numărul 9 al lui De Miguel, dedicându-i reușita. Fotbalistul nu și-a putut stăpâni emoțiile, iar colegii săi s-au strâns în jurul lui.

Tenerife a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Ceuta

Dincolo de încărcătura emoțională, Tenerife a reușit să obțină și un rezultat important. S-a terminat 2-0. Pe lângă Nacho Gil, a mai punctat și Neal Viereck, care a stabilit rezultatul final al partidei. Victoria a pus capăt unei serii de șase meciuri consecutive fără succes în campionat pentru formația din Insulele Canare.

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Cele trei puncte au avut astfel o însemnătate aparte pentru o echipă care a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Ziua de pe Heliodoro Rodríguez López a fost însă mai mult decât o simplă partidă de campionat. Jucătorii, suporterii și adversarii au transmis același mesaj: Jesús de Miguel nu va fi uitat, iar numărul 9 va rămâne legat pentru totdeauna de memoria să la Tenerife.