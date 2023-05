Imagini sfâșietoare. O mamă îi cântă copilului ei înainte ca acesta să moară. Băiatul a fost înjunghiat de alți adolescenți. „Sper că dansezi în cer”

Pierderea unui copil reprezintă, pentru un părinte, o durere care nu poate fi descrisă în cuvinte. Zoey McGill, o femeie din Marea Britanie, a ales să-și ia adio de la fiul ei printr-o melodie.

Mama i-a cântat fiului o melodie despre ”Rai” și ”îngeri”

Povestea imaginilor este de-a dreptul covârșitoare. În octombrie 2022, Jack, fiul femeii, a murit pe patul de spital, după ce a fost înjunghia Agresorii au vârste cuprinse între 14 și 18 ani, și au fost trimiși la închisoare cu o pedeapsă cumulată de 124 de ani.

ADVERTISEMENT

Cu câteva momente înainte ca fiul ei să moară, Zoey McGill s-a filmat în timp ce-și lua adio de la Jack, pe acordurile melodiei ”Dancing In The Sky”, interpretată de Dani and Lizzy, a cărei versuri vorbesc despre Rai și îngeri:

”Și sper că vei cânta în corul îngerilor / Și sper că îngerii știu ce au lângă ei / Pun pariu că este atât de frumos în Rai de când tu ai ajuns acolo”.

ADVERTISEMENT

Cine a făcut publice imaginile cu femeia care își plânge copilul

, apărute vineri în Marea Britanie, au fost făcute publice de mama îndurerată, care vrea să inițieze o campanie împotriva violenței stradale.

”Vreau ca oamenii să vadă prin ce am fost nevoiți să trecem ca familie și ce efecte au aceste violențe. Ei pur și simplu nu-și dau seama, până când e prea târziu. Cred că singurul lucru care ar putea să-i mai impresioneze pe tineri este să vadă victima. Nu cred că altceva i-ar mai putea atinge”, a declarat Zoey McGill pentru .

ADVERTISEMENT

Jack, fiul femeii, ar fi căzut victimă unei bande de agresori minori, care au folosit mai multe arme, cu intenția clară de a-și elimina fizic adversarul.

Fiul femeii, înjunghiat cu un cuțit de 30 de centimetri

Procurorul Mark McKone, a dezvăluit că victima nu a vrut să intre în acest conflict și a spus că vrea să meargă acasă.

ADVERTISEMENT

”Jack a fost lovit cu pumnii, lovit cu piciorul, călcat și înjunghiat în spate cu un cuțit de mari dimensiuni. A murit a doua zi, în spital, în ciuda eforturilor de a-i fi salvată viața”, a declarat procurorul.



ADVERTISEMENT

Cuțitul cu care a fost atacat fiul femeii are 30 de centimetri și a fost utilizat de un tânăr de 15 ani, în timp de un alt agresor, de aceeași vârstă purta un box metalic.